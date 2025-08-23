Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 21:00

Турция может отправить военных на Украину

Посол Джелял: Турция может отправить военных на Украину для гарантий защиты

Солдаты турецкой армии Солдаты турецкой армии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Турция рассматривает возможность отправки своих военных на Украину для обеспечения гарантий безопасности при заключении мирного соглашения с Россией, заявил посол республики в Анкаре Нариман Джелял в эфире телемарафона. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», об этом ему сказал министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Турецкая сторона — одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных на Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий <…> в случае заключения мирного соглашения, — заявил Джелял.

Украинский посол также добавил, что Анкара может принять участие в наземном разминировании. Он подчеркнул, что Киев приветствует такие шаги от Турции.

Ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен отмечала, что, если Украина получит гарантии безопасности, похожие на пятую статью НАТО, это может привести к прямому участию Альянса в конфликте. Аналитик назвала подобные требования безумной и опасной эскалацией.

Украина
Турция
военные
гарантии безопасности
мирное урегулирование
