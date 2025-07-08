Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из-за действий мошенницы. В Telegram-канале движения сообщается, что автомобиль бойца присвоили себе другие люди.

Как отмечается, участники движения из Смоленской области пришли на помощь фронтовику, написали заявление в полицию. Сейчас они оказывают ему юридическую поддержку и держат дело на контроле, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены движения «Русская община» в Бурятии задержали 33-летнего мигранта из Узбекистана, который присылал 14-летней девочке из Улан-Удэ откровенные сообщения. Школьница сама рассказала об иностранце, который зовет ее на свидание, а активисты на следующий день установили его имя и местонахождение.

До этого активисты «Русской общины» рассказали, что участник СВО был вынужден ночевать на вокзале, так как ему некуда было идти. Мужчина имеет большие проблемы со здоровьем — в результате минно-взрывной травмы один его глаз полностью ослеп, другой не видит на 30%. Мужчина был выписан из госпиталя за десять дней до рейса в Москву, на который имел билеты. Ему негде было ночевать, поэтому он отправился на вокзал Пенза-1.