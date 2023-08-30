Бойца нацбата ВСУ «Волки Да Винчи» ликвидировали в зоне СВО Поддубный: ВС РФ ликвидировали бойца нацбата ВСУ «Волки Да Винчи» Фощанко

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожли в зоне спецоперации члена украинского отряда «Гонор», входящего в состав нацбатальона «Волки Да Винчи», Константина Фощанко, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он уточнил, что националист был ликвидирован в ходе боев на Купянском направлении.

В зоне СВО уничтожен боевик бандформирования «Гонор», входящего в нацбат «Волки Да Винчи» — Константин Фощанко. Идейный неонацист ликвидирован на Купянском направлении, — написал военкор.

Ранее сообщалось, что нацбат «Волки Да Винчи» понес большие потери в ходе боев за Артемовск. Бойцы нацбата проходили обучение в США и Германии. Когда началась российская спецоперация на Украине, «Волки Да Винчи» базировались в Донбассе.

Ранее Поддубный рассказал об уничтожении украинского снайпера Владимира Горука на Запорожском направлении. В начале августа российские военные ликвидировали девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении.

В январе 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный вручил ей «Стальной крест». Бойцы украинской армии получают этот знак исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций». Он внешне напоминает медаль нацистской Германии «Железный крест».