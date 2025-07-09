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09 июля 2025 в 16:12

Захарова ответила президенту Финляндии словами Суворова

Захарова ответила Стуббу словами Суворова о том, что русские не отступают

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия и ее граждане никогда не отступают и переносят все испытания, о чем говорил еще российский военачальник генералиссимус Александр Суворов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на слова президента Финляндии Александра Стубба о способности России и россиян переносить страдания и боль, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться, — сказала Захарова.

Дипломат привела цитату из речи Суворова, произнесенной в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года и известной по пересказу князя Петра Багратиона. Российский полководец сказал тогда, что «русские и я никогда не отступали», несмотря на то, что в тот момент армия Суворова была окружена «горами и сильным врагом».

Ранее Александр Стубб на мероприятии, организованном Атлантическим советом, заявил, что главное препятствие для Европы состоит в самом духе русского народа. По его словам, странам Запада нельзя недооценивать способность россиян стойко переносить невзгоды.

До этого Стубб, прибывая на саммит НАТО в Гааге, заявил журналистам о завершении эпохи Запада. Глава государства констатировал формирование нового мирового порядка с многополярной структурой.

Россия
Мария Захарова
Александр Стубб
Александр Суворов
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