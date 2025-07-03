Главное препятствие для Европы состоит в самом духе русского народа, заявил президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии, организованном Атлантическим советом. По его словам, странам Запада нельзя недооценивать способность россиян стойко переносить страдания и боль. Запись трансляции доступна на YouTube-канале организации.

Никогда не стоит недооценивать способность России и россиян переносить страдания и боль. И на самом деле именно это и является главным препятствием, которое нам нужно преодолеть в данной ситуации, — сказал он.

Ранее Стубб, прибывая на саммит НАТО в Гааге, заявил журналистам о завершении эпохи Запада. Глава государства констатировал формирование нового мирового порядка с многополярной структурой.

До этого президент Финляндии констатировал, что американский лидер Дональд Трамп пока не собирается выходить из переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, хозяин Белого дома полон решимости положить конец боевым действиям. Финский лидер добавил, что Европа продолжит настаивать на усилении санкционного давления в отношении России.