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09 июля 2025 в 16:12

Хоккеист «Спартака» заявил о принципиальном соперничестве со звездами НХЛ

Хоккеист Миронов: было бы приятно обыграть команду звезд НХЛ в Матче года

Андрей Миронов Андрей Миронов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Андрей Миронов заявил NEWS.ru, что ему было бы приятно обыграть команду звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Матче года. Он отметил, что в первую очередь это будет дружеская игра, хотя вряд ли кто-то просто так отдаст победу.

Где-то будет принципиально, но все равно это дружеский матч. Не будет особо силовых приемов, чтобы никому не нанести травму. Наверное, будет приятно [обыграть звезд НХЛ]. Я думаю, просто так никто не будет отдавать победу, — сказал Миронов.

Ранее агент российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков подтвердил, что хоккеист прилетел в Москву. Ему предстоит принять участие в Матче года, в котором встретятся российские игроки НХЛ и КХЛ. Мероприятие состоится 13 июля на «ЦСКА-Арене». В среду Овечкин и другие игроки провели открытую тренировку.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что самое главное для него в благотворительном Матче года — остаться в живых. Он напомнил, что только вчера прилетел с летнего отдыха в Турции.

Александр Овечкин
НХЛ
хоккей
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