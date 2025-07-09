«Большой сигнал»: соратник Трампа сообщил, что ждет Путина

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма станет «большим сигналом» президенту РФ Владимиру Путину, заявил близкий соратник американского лидера Дональда Трампа Ньют Гингрич на своей странице в соцсети X. По его мнению, этот проект может существенно ужесточить санкции против России.

Это очень важный законопроект, который станет большим сигналом Путину о том, что разговоры и убийства — это проигрышная стратегия, — утверждает он.

Ранее Линдси Грэм заявил о готовности Трампа ужесточить санкции против России и продвинуть соответствующий билль. Согласно инициативе, у США будет возможность ввести пошлины в размере 500% на продукцию тех стран, которые закупают товары или ресурсы у России и не поддерживают Украину. Среди государств, которые может затронуть эта мера, Грэм назвал Индию и Китай.

Позже сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что заявления США об экстремально высоких таможенных пошлинах в размере 500% используются для давления на Россию. По его словам, Вашингтон ввел против Москвы больше ограничений, чем против Тегерана, Пхеньяна, Каракаса и Минска вместе взятых, но это не принесло желаемого эффекта.