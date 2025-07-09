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09 июля 2025 в 15:45

В Тагиле утонувших в Lexus подруг похоронят в одинаковых гробах

URA.RU: утонувших подруг из Тагила похоронят в одинаковых гробах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девушек из Нижнего Тагила, утонувших при аварии на Lexus, похоронят в одинаковых гробах, сообщает URA.RU со ссылкой на подруг погибших. Церемония погребения назначена на 11 июля.

Издание утверждает, что девушки с другом катались на премиальном автомобиле и решили записать ролик с экстремальным вождением. В итоге молодой человек не справился с управлением на повороте, и машина вылетела в местный пруд.

По информации журналистов, трагедия случилась вечером, однако тела достали только днем. Источники утверждают, что на пострадавших не было серьезных ранений, только ссадины и кровоподтеки. Сработали подушки безопасности, и молодые люди не смогли выбраться из затонувшего авто. Знакомого двух подруг похоронят отдельно, двумя днями ранее.

Отмечается, что водителю было 19 лет, а двум его подругам — по 20 лет. Их приятель снял момент аварии: на видео заметно, как автомобиль на высокой скорости движется в сторону ограждения, не вписывается в поворот и вылетает в реку. Инцидент произошел около 00:40 в ночь на 8 июля (22:40 7 июля мск).

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Нижний Тагил
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