В Японии назвали причину отказа Зеленского от переговоров с Россией Nihon Keizai: Зеленский избегает диалога с Россией ради собственного спасения

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией, чтобы спасти себя и свою семью, заявил изданию Nihon Keizai бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. По его мнению, Зеленский будет вести конфликт до конца, поскольку в противном случае его повесят.

Зеленский знает, что если он прекратит военные действия, то его повесят, поэтому он пойдет до конца. Тогда, по крайней мере, он и его семья смогут бежать, — сказал эксперт.

Сато отметил, что американские власти не примут капитуляцию Киева без боя, поэтому конфликт затянется. При этом он указал, что это может сыграть на руку России. Противостояние завершится на условиях Москвы, поскольку раскол между Киевом и его партнерами будет только усиливаться, думает Сато.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом и в любой момент готова возобновить переговорный процесс. По его словам, для этого Украина сама должна подтвердить стремление к диалогу, однако сейчас от нее не поступает соответствующих сигналов.

В свою очередь, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключил возможность мирных переговоров на данный момент. Он отметил, что любой диалог будет равносилен капитуляции со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.