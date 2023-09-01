Киев отверг переговоры и пообещал России больше атак БПЛА Подоляк: Украина увеличит количество атак БПЛА на Россию

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Киев планирует увеличить количество атак БПЛА на Россию, заявил Reuters советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он также исключил возможность мирных переговоров на данный момент, отметив, что любые переговоры будут равносильны «капитуляции» со стороны Украины и демократий, которые ее поддерживают.

Что касается России ... растет число атак неопознанных беспилотников, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться, — сказал Подоляк.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее высказал мнение, что конфликт необходимо перенести на территорию России. Таким образом он фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался такого развития событий.

До этого Буданов пообещал новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины, 24 августа. По словам главы украинской разведки, новых ударов следует ожидать «на днях».

Зеленский в своем недавнем видеообращении в Telegram заявил, что он выслушал «отдельный подробный доклад начальника Главного разведывательного управления Буданова» и пригрозил, что россияне почувствуют последствия работы ВСУ.