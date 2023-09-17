Что сейчас происходит у Работино, Бахмута, Андреевки: новости из зоны СВО Российские военкоры рассказали про текущую ситуацию в зоне СВО

Фото: МО Украины

Украинская армия при поддержке артиллерии продолжает наступление на Новопрокоповку и Вербовое, передает Telegram-канал WarGonzo. Что сегодня происходит на Запорожском направлении и других участках фронта?

Ситуация у Работино 17 сентября

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продолжают наступление на Новопрокоповку и Вербовое. Даже несмотря на то, что получают фланговый удар ВС РФ со стороны Копаней. Ситуация в динамике. Говорить о чьем-то перевесе очень сложно. Артиллерия ВС РФ плотно бьет по украинским позициям в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка. Украинская по российским — в Копанях и Ильченкове. Здесь „все или ничего“», — пишет WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» отметили, что украинская армия пытается прорваться к Новопрокоповке и Вербовому, десант ВС РФ наносит удары по бойцам ВСУ.

«247-й казачий полк ВДВ продолжает отражать атаки врага и активно уничтожать наступающие штурмовые группы на Запорожском фронте. ВСУ пытаются обойти Работино и прорваться к Новопрокоповке, продвигаясь по посадкам и атакуя наши опорники. Юго-западнее Работино продолжаются бои за крупный опорный пункт в направлении Новопрокоповки. Западнее Работино продолжаются бои, противник пытается атаковать в направлении села Копани. Также враг стремится захватить Вербовое, бросая штурмовые группы на штурм наших окопов под селом и на его окраинах», — добавил источник.

Readovka пишет, что на Ореховском направлении бойцы ВС РФ перешли в контратаку со стороны Новопокровки и Копаней, стремясь выйти в тыл ВСУ.

«На Времевском выступе идут позиционные бои. В районе Приютного русские воины выбили вээсушников обратно в лесопосадки», — говорится в сообщении.

МО РФ эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация у Бахмута и Андреевки 17 сентября

«На Бахмутском направлении украинская армия пыталась атаковать российские позиции у железнодорожной ветки в Андреевке. Без успеха. В свою очередь, ВС РФ при поддержке артиллерии пытались подвинуть ВСУ в районе Богдановки. С тем же результатом. Под обстрелами украинские позиции в Веселом (населенный пункт к северо-западу от Соледара) и Спорном. Российские — в Курдюмовке и Бахмуте», — пишет WarGonzo.

По данным Readovka, ВСУ удалось продвинуться с юга к центральной части Клещеевки, остальная часть села находится в серой зоне.

«В то же время русские бойцы регулярно контратакуют, держа боевиков в напряжении. В Андреевке продолжаются встречные бои», — подчеркнули авторы канала.

«Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американский Институт изучения войны рассказали, что украинские войска безуспешно атаковали линию Клещеевка — Курдюмовка севернее Бахмута.

«Российские войска продолжали боевые действия на линии Купянск — Сватово — Кременная и, как сообщается, добились успехов. Российские силы отразили две украинские атаки у Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и Ольшаны (15 км к северо-востоку от с. Купянск) и пять украинских атак возле Торского (14 км к западу от Кременной) и Серебрянского лесничества (11 км к югу от Кременной). Подразделения российской 37-й мотострелковой бригады (36-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) отразили атаку украинской армии в районе с. Урожайное», — добавил источник.

МО РФ эти данные не комментировало.

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