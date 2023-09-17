Российские бойцы рассказали о способах защиты от украинских дронов РИА Новости: ВС РФ передвигаются малыми группами, чтобы защититься от дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При попытках атак украинских дронов-камикадзе российские бойцы начинают стрелять по ним, чтобы «отбить желание у противника лететь дальше», рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки Вооруженных сил РФ. По его словам, чаще беспилотники ВСУ пытаются атаковать машины и военную технику, однако в последнее время совершают налеты и на группы пехоты.

Человека не так легко заметить, как машину. FPV — это громкие машинки, их очень хорошо слышно и за километр. Поэтому в любом случае можно предугадать их появление над своей головой, можно спрятаться. Есть такой зазор, который помогает спасти свою жизнь, — отметил военный.

Украиские FPV-дроны летают над дорогами в поисках случайной цели. Российские военные передвигаются малыми группами, чтобы «исключить поражения себя этими дронами, потому что жизнь бойца превыше всего», пояснил разведчик.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что контрнаступление ВСУ превратилось в «хаотичные бои». По его словам, в резерве у украинской армии осталось не более 15 тысяч бойцов. За время наступления ВСУ смогли углубиться максимум на четыре километра, добавил он. Самые ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении и под Купянском.