Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратилось в «хаотичные бои». Он предположил, что в резерве у ВСУ для продолжения атак осталось 12–15 тысяч бойцов.
По моим данным, в резерве у ВСУ для контрнаступа не более 12–15 тысяч бойцов. Хотя это уже никакой не «контрнаступ», а хаотично возникающие бои с ограниченными целями. ВСУ могли углубиться максимум на 4 км, бои чисто позиционно в тактических зонах, — добавил Матвийчук.
По его словам, самые ожесточенные бои идут на Запорожском направлении и под Купянском. Собеседник не исключил, что ВС РФ находятся на окраинах Купянска.
Матвийчук также предположил, что ВСУ потеряли за последний год до 90% бойцов убитыми и ранеными из-за недостаточной подготовки личного состава. По его словам, на ситуацию повлияло отсутствие у ВСУ авиа- и артиллерийского прикрытия.
Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. Он отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Политик предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.