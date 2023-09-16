Военэксперт заявил о превращении контрнаступления ВСУ в «хаотичные бои» Военэксперт Матвийчук: контрнаступление ВСУ превратилось в «хаотичные бои»

Фото: МО Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратилось в «хаотичные бои». Он предположил, что в резерве у ВСУ для продолжения атак осталось 12–15 тысяч бойцов.

По моим данным, в резерве у ВСУ для контрнаступа не более 12–15 тысяч бойцов. Хотя это уже никакой не «контрнаступ», а хаотично возникающие бои с ограниченными целями. ВСУ могли углубиться максимум на 4 км, бои чисто позиционно в тактических зонах, — добавил Матвийчук.

По его словам, самые ожесточенные бои идут на Запорожском направлении и под Купянском. Собеседник не исключил, что ВС РФ находятся на окраинах Купянска.

Матвийчук также предположил, что ВСУ потеряли за последний год до 90% бойцов убитыми и ранеными из-за недостаточной подготовки личного состава. По его словам, на ситуацию повлияло отсутствие у ВСУ авиа- и артиллерийского прикрытия.

Ранее и. о. начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что Вооруженные силы Украины за год потеряли до 90% личного состава, пополнившего ряды ВСУ осенью прошлого года. Он пожаловался, что план по мобилизации выполнен только на 13%, тогда как украинские войска нуждаются в пополнении.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда», поскольку украинская армия уже потеряла много людей. Он отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, утверждающих о безвременной ее поддержке. Политик предположил, что стране из-за этого предстоит перейти на полностью милитаризованную экономику.