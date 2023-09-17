В Японии раскрыли, какую тайну скрывает Украина о своем населении Политолог Сато: население Украины находится под угрозой исчезновения

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Украинские власти скрывают информацию о численности населения страны, заявил бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато в интервью Nihon Keizai. По его словам, народ Украины находится под угрозой исчезновения.

Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна, — сказал эксперт.

В настоящее время «ни у кого нет точной информации» о численности Украины, отметил Сато. В переписи от 2001 года население страны насчитывало 47 миллионов человек. В июньском отчете украинские власти сообщили о 29 миллионах граждан. При этом коэффициент воспроизводства населения снизился до 0,7.

Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения. Я думаю, ситуация очень сложная, — отметил политолог.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у Украины отчетливо виден вектор распада. В своей записи он отметил, что подконтрольное Киеву население страны на данный момент составляет 19,7 миллиона человек, в то время как 17,9 миллиона украинцев находятся за пределами государства. Зампред Совбеза подчеркнул, что в 2001 году на Украине проживало 48,5 миллиона, а это значит, что численность населения сократилась более чем на 40%.