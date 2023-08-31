«Печальное настоящее и нет будущего»: Медведев о населении Украины Медведев: численность населения Украины сократилась более чем на 40%

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Дмитрий Медведев

У Украины отчетливо виден вектор распада, сообщил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своей записи он отметил, что подконтрольное Киеву население страны на данный момент составляет 19,7 миллионов человек, в то время как 17,9 украинца находятся за пределами государства. Зампред Совбеза подчеркнул, что в 2001 году на Украине проживало 48,5 миллиона, а это значит, что численность населения сократилась более чем на 40%.

Судя по нехитрой арифметике, у этой страны было мифическое прошлое, печальное настоящее и нет будущего. <...> Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его Украине скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать. Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена, — написал он.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ несут колоссальные потери в районе Работино. По его словам, украинское контрнаступление терпит неудачу, а командование не может изменить ситуацию на передовой.

Риттер отметил, что сейчас командование ВСУ бросило последние три стратегические резервные бригады в район Запорожья. По плану украинского лидера Владимира Зеленского военные должные были установить контроль над Мелитополем, однако они не смогли пробить первую линию оборону российских сил.