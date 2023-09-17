США в разгар спецоперации вложили в российский агросектор почти $1 млрд США в 2023 году закупили российские удобрения на рекордные $944 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты в первой половине 2023 года нарастили закупки удобрений в России до рекордных показателей, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Управления экономики и статистики США. Как выяснилось, во время спецоперации ВС РФ на Украине объемы закупок достигли $944 млн.

В агентстве отметили, что таким образом США побили собственный рекорд прошлого года. Тогда за аналогичный период было приобретено удобрений на $900 млн. При этом в 2023 году стоимость экспорта выросла на 5%.

На текущий момент Россия занимает второе место по поставкам удобрений в США, уступая лидерство Канаде, которая за семь месяцев поставила удобрений на $2,8 млрд. На третьем месте оказалась Саудовская Аравия с показателем в $484,4 млн, а за ней Израиль ($216 млн) и Катар ($214,2 млн).

Как сообщалось ранее, аналогичная ситуация наблюдается в закупке топлива для американских атомных электростанций. За первые шесть месяцев 2023 года США увеличили закупки российского урана в 2,2 раза. Всего было приобретено порядка 416 тонн урана-235, что стало главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона.

В последний раз такие объемы были зарегистрированы в 2005 году. Тогда в США импортировали 418 тонн радиоактивного топлива из России на сумму $695,5 млн.