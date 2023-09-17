Открытое горение после атаки ВСУ потушили в Орле Открытое горение резервуара с топливом после атаки ВСУ потушили в Орле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта в Орле после атаки Вооруженных сил Украины полностью потушили, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале. В результате происшествия пострадавших нет.

Открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет, — написал Клычков.

В настоящее время на территории работают экстренные службы. Оперативно-следственные группы устанавливают обстоятельства происшествия. Ситуация находится под контролем правоохранителей, отметил глава Орловской области.

Недавно стало известно о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники Вооруженных сил Украины были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет. Также в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь ликвидированы шесть беспилотников ВСУ, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.