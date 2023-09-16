Разрушение 400 квартир, удар по Токмаку: как ВСУ атакуют РФ 16 сентября ВСУ нанесли удар в районе Токмака, а также разрушили 400 квартир в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Последствия обстрела Новой Каховки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по окраине города Токмака в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Минобороны РФ информацию не комментировало. Кроме того, в Новой Каховке после удара ВСУ полностью уничтожены или повреждены сотни квартир, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. Минобороны РФ данное заявление не комментировало. Подробности обстрелов со стороны ВСУ — в материале NEWS.ru.

Сколько раз ВСУ обстреляли ДНР за последние сутки

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак был ранен мирный житель в Петровском районе города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Поступили сведения о ранении гражданского лица — мужчины, в Петровском районе Донецка», — говорится в публикации.

Кроме этого, повреждены четыре жилых дома в Никитовском районе Горловки, объекты инфраструктуры не пострадали. Всего украинские войска выпустили 105 боеприпасов.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атаковали Токмак в Запорожской области

ТАСС со ссылкой на оперативные службы Запорожской области сообщил об обстреле города Токмака. По информации агентства, Вооруженные силы Украины выпустили по окраине населенного пункта ракету. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

«В 11:15 мск боевики ВСУ нанесли ракетный удар по окраине города Токмак. Попадания пришлись по „ореховской“ дорожной развилке. Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — говорится в сообщении.

Сколько сотен квартир разрушено в Новой Каховке

В Новой Каховке после удара ВСУ полностью уничтожены 180 квартир, еще 240 частично разрушены, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские войска, предположительно, обстреляли жилой квартал города из РСЗО «Ольха» и использовали ракету с поражающими элементами. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Новой Каховке после прилета вражеской „Ольхи“, предположительно, 180 квартир полностью уничтожены, еще 120 разрушены наполовину, 120 пострадали на четверть», — рассказал Леонтьев.

По данным местной администрации, в результате обстрела один человек погиб, еще 12 получили ранения. Власти заявили, что украинские войска обстреляли район, в котором расположены торговые киоски, детский сад и школа, военных там не было и нет.

Последствия обстрела Новой Каховки показали на видео. На кадрах видно почти полностью разрушенные дома после прилетов снарядов. Повреждены подъезды и балконы, разбиты окна, посечены стены, дворы усыпаны обломками.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области сообщил о нескольких атаках ВСУ

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки ВСУ предприняли ряд попыток атаковать регион с помощью БПЛА или обстрелять из артиллерии. Глава субъекта отметил в своем Telegram-канале, что в Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА ВСУ сбросили два осколочных боеприпаса, никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, подчеркнул Гладков, в поселке Разумное сбили квадрокоптер ВСУ, обошлось без последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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«В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка — один и два артиллерийских снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено — зафиксировано четыре прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений», — добавил Гладков.

Он подчеркнул, что в Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА ВСУ сбросили два взрывных устройства, один дрон сбили, а по селу Терезовка и хутору Панкову ВСУ выпустили по четыре мины, ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

О чем власти Крыма предупредили жителей

Спецслужбы 16 сентября проведут уничтожение взрывоопасных предметов на территории Крыма, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

«Пгт Октябрьское с 13:00 до 15:00. Гордо, Старый Крым, с 11:00 до 13:00. С. Вольное, Джанкойский район, с 13:00 до 15:00. Мыс. Тарханкут, район затонувшего судна, с 12:00 до 18:00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — добавил Крючков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Крым, Судак

ПВО сбила БПЛА над двумя регионами России

В ночь на субботу украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в Калужской и Тверской областях, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Дроны были уничтожены силами ПВО.

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территориями Калужской и Тверской областей», — говорится в заявлении Министерства обороны.

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