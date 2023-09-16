Российские Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД: в чем их особенность

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Ту-160

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 оснастят новыми крылатыми ракетами Х-БД, говорится в ролике Минобороны РФ. Что об этом нужно знать?

«Две кассеты по шесть ракет, несет ракету Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш во время посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой МО РФ Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Что за новая крылатая ракета Х-БД

Условное обозначение ракеты расшифровывается как «большая дальность». Она создана на базе крылатой ракеты Х-101. Х-БД разработали в МКБ «Радуга», входящем в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Точные технические характеристики ракеты неизвестны.

По некоторой информации, Х-БД способна преодолевать расстояние от 7,5 до 8,5 тысячи километров. Помимо этого, ракету могли оснастить разделяющейся боеголовкой, которая может поражать две цели на удалении друг от друга в 100 километров. Будет ли она оснащаться ядерным зарядом, неизвестно, пишут журналисты aif.ru.

Какое еще российское вооружение увидел глава КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын 15 сентября приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные предприятия. На авиазаводе имени Ю. А. Гагарина лидер КНДР посмотрел сборку истребителей Су-35 и комплекса самолетов Су-57. Вместе с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он оценил демонстрационный полет Су-35.

Помимо этого, делегация из Северной Кореи прибыла в производственный центр гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Там происходит изготовление частей и окончательная сборка гражданского Superjet-100 (SJ-100).

«Там сейчас проходят испытания SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании», — говорилось в сообщении правительства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также продемонстрировал лидеру Северной Кореи гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. Это вооружение было представлено Ким Чен Ыну во время его визита на аэродром Кневичи в Приморье. О летно-технических возможностях «Кинжала» главе КНДР доложил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Какое вооружение российская армия получит до конца 2023 года

На вооружение Военно-морского флота РФ поступит 12 кораблей до конца текущего года, заявил 16 сентября на совещании в штабе Тихоокеанского флота России Сергей Шойгу. По его словам, речь идет в том числе о надводных и подводных судах.

«В этом году в эксплуатацию уже приняты два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат „Адмирал Головко“, ракетная подводная лодка стратегического назначения „Император Александр III“, атомный подводный крейсер „Красноярск“», — отметил глава ведомства.

Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что ВКС России могут получить четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М до конца 2023 года.

«В текущем году в вооруженные силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М», — сказал он на селекторном совещании.

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