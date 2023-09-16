Ким Чен Ын и Шойгу побывали на фрегате «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Фото: МО РФ

Ким Чен Ыну продемонстрировали системы управления оружием фрегата «Маршал Шапошников»

Председатель Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провел гостям экскурсию, рассказав о характеристиках корабля и вооружении на палубе.

Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов. О характеристиках корабля и противолодочного вооружения, расположенного на верхней палубе и надстройках — четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000, — рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, — говорится в сообщении.

«Маршал Шапошников» оснащен противокорабельными ракетными комплексами «Уран» и универсальными крылатыми ракетами «Калибр». Также он имеет автоматическую артиллерийскую установку калибра 100 мм. Такое вооружение позволяет фрегату вести бой с подводными и надводными целями, а также наносить удары по береговым объектам.

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