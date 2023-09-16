Ким Чен Ыну показали самолеты стратегической авиации ВКС России

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На аэродроме Кневичи. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба военного ведомства. Гостю представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

О боевых возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3 доложили командиры экипажей боевых самолетов, — говорится в сообщении.

Во время доклада командиры экипажей уделили особое внимание летно-техническим характеристикам самолетов и возможностям вооружения.

Ким Чен Ыну также был представлен ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. Он не имеет аналогов в мире и уже показал свою высокую эффективность в бою.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 представляют собой воздушный компонент стратегических ядерных сил России.

В Приморский край Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Артем-Приморский-1. Там его поприветствовали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон и 40 учеников городской школы. Когда лидер КНДР вышел из поезда, дети прокричали троекратное «Мансе!», что по-корейски означает «Ура!». Ким Чен Ын помахал учащимся, сел в автомобиль и покинул территорию станции.