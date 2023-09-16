Ким Чен Ын приехал на поезде в Приморье

Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Приморский край. Его бронепоезд прибыл на станцию Артем-Приморский-1. Северокорейского политика встретили власти и ученики местной школы, передает РИА Новости.

Ким Чен Ына поприветствовали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон и 40 учеников городской школы. Когда лидер КНДР вышел из поезда, дети прокричали троекратное «Мансе!», что по-корейски означает «Ура!». Ким Чен Ын помахал учащимся, сел в автомобиль и покинул территорию станции.

В ходе своего визита в Россию Ким Чен Ын принял подарки от высокопоставленных российских официальных лиц, включая вице-премьера и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Кроме того, лидер КНДР сфотографировался с летчиком-испытателем на фоне истребителя Су-35.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.