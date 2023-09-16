Ким Чен Ын оценил российскую авиацию Ким Чен Ын заявил, что впечатлен технологиями РФ в сфере авиации

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался под впечатлением от современных технологий в области авиации и производственных возможностей России, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Северокорейский лидер похвалил страну за ее независимый потенциал и стремление к новым достижениям.

Он сказал, что был глубоко впечатлен богатым независимым потенциалом и современностью российской авиастроительной отрасли и ее непрестанными предприимчивыми усилиями по достижению новых целей. Он выразил искреннюю надежду, что завод продолжит развиваться и достигнет высоких показателей производственного роста в будущем, — говорится в официальном сообщении агентства.

В ходе своего визита, Ким Чен Ын принял подарки от высокопоставленных российских официальных лиц, включая вице-премьера и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Кроме того, лидер КНДР сфотографировался с летчиком-испытателем на фоне истребителя Су-35.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.