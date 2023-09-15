Стало известно, сколько кораблей поступят на вооружение ВМФ России Шойгу: 12 кораблей поступят на вооружение ВМФ России до конца 2023 года

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Сергей Шойгу

На вооружение Военно-морского флота РФ поступит 12 кораблей до конца текущего года, заявил на совещании в штабе Тихоокеанского флота России министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, речь идет в том числе о надводных и подводных судах.

В этом году в эксплуатацию уже приняты два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что флот стоит на защите национальных интересов России и поддерживает безопасность морских путей, а также проводит операции в разных районах мира.

Шойгу напомнил, что за последние десять лет на вооружение ВМФ поступило более 50 новых кораблей. Министр особо отметил, что совершенствование этой области позволяет реагировать на новые вызовы и угрозы, чтобы отстаивать геополитические интересы РФ.

Глава Минобороны РФ также сообщил, что для ВМФ разрабатываются проекты подлодок и беспилотных подводных аппаратов. Министр обороны также рассказал о проектировании роботизированных систем для флота.