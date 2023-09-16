Дегтярев показал Ким Чен Ыну спецвыпуск журнала «Корея» за 1984 год

Фото: t.me/Degtyarev_Info

Михаил Дегтярев, Ким Чен Ын

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в регион специальный выпуск журнала «Корея» за 1984 год. Он был посвящен приезду в СССР бывшего северокорейского вождя Ким Ир Сена.

Утром Ким Чен Ын приехал в Приморский край. Его бронепоезд прибыл на станцию Артем-Приморский-1. Северокорейского политика поприветствовали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон и 40 учеников городской школы. Когда лидер КНДР вышел из поезда, дети прокричали троекратное «Мансе!», что по-корейски означает «Ура!». Ким Чен Ын помахал учащимся, сел в автомобиль и покинул территорию станции.

После этого Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Ему представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.