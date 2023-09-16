Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Минобороны РФ: бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми ракетами Х-БД

Фото: МО РФ

Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш (слева), председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) в международном аэропорту Кневичи

Российские бомбардировщики Ту-160 оснастили новыми крылатыми ракетами Х-БД, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш во время визита министра обороны России Сергея Шойгу и лидера КНДР Ким Чен Ына на аэродром Кневичи во Владивостоке. По словам военного, которые приводит телеканал «Звезда», новые вооружения имеют дальность более 6,5 тыс. км.

Ракеты Х-БД с дальностью более 6500 километров, — сказал Кобылаш.

В Приморский край Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Артем-Приморский-1. Там его поприветствовали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон и 40 учеников городской школы.

На аэродроме Кневичи во Владивостоке лидера КНДР встретил Шойгу. Гостю представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ: Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Во время доклада командиры экипажей уделили особое внимание летно-техническим характеристикам самолетов и возможностям вооружения. Ким Чен Ыну также был представлен ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. Он не имеет аналогов в мире и уже показал свою высокую эффективность в бою.