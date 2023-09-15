Появились кадры визита Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре

Фото: t.me/Degtyarev_Info

Глава Хабаровского края Михаил Дягтерев опубликовал в своем Telegram-канале кадры визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Комсомольск-на-Амуре. Председатель КНДР вместе с вице-премьером, главой Минпромторга России Денисом Мантуровым посетили инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Ю. А. Гагарина (филиала ОАК) и площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Ким Чен Ыну показали российские разработки в области авиастроения. Лидер КНДР осмотрел производство истребителей и цех сборки самолетов Су-35, а также авиационный комплекс пятого поколения Су-57. Кроме этого, делегации из КНДР показали участки, где ведутся работы по импортозамещенному «Суперджету 100». На ПЦ «Яковлев» пилоты совершили демонстрационный полет Су-35.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

В ночь на 14 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Бронепоезд северокорейского политика, в котором он направился с визитом в Россию, приехал в Хабаровский край.

Политический аналитик Валерий Корнеев в свою очередь заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов.