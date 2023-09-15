Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, передает корреспондент РИА Новости. Бронепоезд северокорейского политика, в котором он направился с визитом в Россию, приехал в Хабаровский край.

На перроне Ким Чен Ына встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Для генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК) развернули красную ковровую дорожку. После приветствия Ким Чен Ын направился на авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, пишет ТАСС.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.

Политический аналитик Валерий Корнеев, в свою очередь, заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове.