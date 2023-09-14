Экономист обрисовал направления развития сотрудничества России и КНДР Экономист Корнеев: Россия может помочь КНДР строить заводы и ракеты

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов, рассказал в беседе с «360» экономист, политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, Россия могла бы помочь КНДР в строительстве промышленных предприятий, а также в сфере ракетных технологий.

Корейцам же, понятно, нужны технологии, в частности ракетные — недаром визит начался именно с Восточного полигона. Мы могли бы помочь им строить заводы, а Китай мог бы поучаствовать деньгами, например. Словом, намечается такое хорошее и достаточно эффективное сотрудничество, — высказал мнение экономист.

Он также отметил, что в России есть потребность в квалифицированных рабочих в различных отраслях, и напомнил, что северокорейские специалисты в советское время часто работали по контрактам на заводах в СССР, отлично себя зарекомендовав благодаря сочетанию высокой квалификации и беспроблемного взаимодействия. По мнению эксперта, этот опыт можно было бы возобновить.

Кроме того, как рассказал в беседе с изданием председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин, КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове. Также эксперт не исключил, что со временем Северная Корея начнет сотрудничать с БРИКС, а возможно, и вступит в эту организацию.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном отметил, что, несмотря на введенные ООН ограничения на военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, у обеих стран есть немало перспективных направлений сотрудничества, которые не подпадают под санкции.