Ким Чен Ын встретился с Шойгу на аэродроме во Владивостоке

Фото: kozhemiako.oleg/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на аэродром Кневичи в городе Владивосток. Там его встретил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Северокорейский политик прибыл на аэродром на автомобиле в составе кортежа. Поприветствовал лидера КНДР почетный караул Преображенского полка. Председателю Государственного совета КНДР на аэродроме продемонстрируют современную авиационную технику ВКС РФ.

В Приморский край Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Артем-Приморский-1. Там его поприветствовали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон и 40 учеников городской школы. Когда лидер КНДР вышел из поезда, дети прокричали троекратное «Мансе!», что по-корейски означает «Ура!». Ким Чен Ын помахал учащимся, сел в автомобиль и покинул территорию станции.

В ходе посещения космодрома Восточный Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей. Он отметил первенство России в покорении космоса. В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам Путина, посещение космодрома обусловлено тем, что северокорейский лидер проявляет большой интерес к ракетной технике. Он также отметил, что Пхеньян нацелен на развитие космической отрасли.