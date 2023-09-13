Стали известны возможные темы переговоров Путина с Ким Чен Ыном Путин и Ким Чен Ын обсудят сотрудничество в космической и военной сферах

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров могут обсудить сотрудничество двух стран в космической и военно-технической сферах, передает ТАСС. Российский лидер отметил, что глава КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике.

Мы поэтому и приехали сюда (на космодром Восточный. — NEWS.ru). Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать, — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, будет ли затронута в ходе переговоров тема военно-технического сотрудничества, президент России напомнил, что некоторое время назад глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посещал КНДР и был принят там очень хорошо. Путин добавил, что поговорит с Ким Чен Ыном «по все вопросам не спеша», поскольку время для этого есть.

В ходе визита Ким Чен Ына на Восточный он вместе с Путиным осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара», пишут «Известия».

Ранее в Сети появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Российский лидер заявил, что очень рад видеть своего коллегу. Тот в свою очередь поблагодарил Путина за приглашение и теплый прием.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток накануне. Северокорейский лидер пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.