Ким Чен Ын отметился в книге посетителей космодрома Восточный Ким Чен Ын написал в книге гостей Восточного о бессмертной славе России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын на космодроме Восточный

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения космодрома Восточный оставил запись в книге почетных гостей, передает РИА Новости. Он отметил первенство России в покорении космоса.

Слава России, породившей первых покорителей космоса, будет бессмертной, — написал глава Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера прошла на космодроме у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Путин сказал, что очень рад видеть Ким Чен Ына, а тот поблагодарил его за приглашение в РФ и теплый прием.

В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам Путина, посещение космодрома обусловлено тем, что северокорейский лидер проявляет большой интерес к ракетной технике. Он также отметил, что Пхеньян нацелен на развитие космической отрасли.