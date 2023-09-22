Минобороны сообщило о срыве атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные в ночь на 22 сентября предотвратили атаку беспилотников ВСУ по объектам на территории Краснодарского края, сообщает Минобороны РФ. В небе над Туапсинским районом были сбиты два БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее администрация Туапсинского района сообщила, что 22 сентября в 04:30 и в 04:35 в городе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат, он уничтожен. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого стало известно о падении беспилотника возле совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе. Дрон взорвался в момент осмотра специалистами, никто не пострадал. По данным СМИ, взрыв произошел, когда БПЛА изучали сотрудники Росгвардии. Позже сообщалось, что беспилотник могли оборудовать таймером самоуничтожения, такую версию отрабатывали саперы.