Погибшие в ДНР и диверсия в глубоком тылу: как ВСУ атакуют РФ 19 сентября За сутки обстрелам подверглись несколько регионов, а под Брянском и в Томске новые случаи поджогов железнодорожного оборудования

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Два человека погибли в результате обстрела территории ДНР, еще один местный житель получил ранения. Снаряды прилетали в различные населенные пункты Белгородской области. А над Мелитополем в Запорожской области звучали взрывы — там сработала ПВО. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

В небе над Шебекино сбили три объекта

Как сообщил губернатор Белгородской области, за минувшие сутки в Шебекинском округе «системой ПВО сбиты три воздушные цели на подлете к городу Шебекино». Пострадавших нет, но «в одном частном домовладении выбиты окна, в некоторых частях города была нарушена подача электроэнергии». Помимо этого, в том же округе по селу Середа выпущено 15 минометных и три танковых снаряда, по селам Новая Таволжанка и Белянка — восемь и шесть соответственно, по МАПП «Шебекино» — три минометных снаряда и пять гранатометных выстрелов, по хутору Панков — пять минометных снарядов. Там везде обошлось без разрушений, уверяет чиновник.

В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Журавлевка выпущено по пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 10, по селу Наумовка — два. Также в Наумовке дважды прилетали дроны-камикадзе — оба они сдетонировали, но жертв и разрушений, по словам Гладкова, нет.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено шесть боеприпасов. В селе Карабаново Валуйского городского округа система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, там зафиксировано три прилета. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Фото: t.me/vvgladkov

По данным Гладкова, в Грайворонском городском округе Белгородской области из миномета пять раз обстреляли село Глотово. Никто не пострадал, но из-за обстрела повреждена линия электропередачи. По окраинам сел Заречье-Второе и Сподарюшино выпущено 10 и два минометных снаряда соответственно. В Новооскольском городском округе в районе села Косицино в поле упал и сдетонировал БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области пострадали ЛЭП и дома

Вечером 18 сентября губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала местная жительница 1941 года рождения. Ее госпитализировали.

Утром 19 сентября обстрелам со стороны Украины подверглось приграничное село Суземка. По данным Telegram-канала SHOT, атака, предположительно, ведется из «Градов».

«Повреждены несколько ЛЭП и домов. Людей просят не выходить из укрытий», — говорится в сообщении.

В этом же селе, как сообщал SHOT, ранее вечером неизвестный вскрыл оборудование на железной дороге и вырвал оттуда блок, отвечающий за перевод стрелки.

Со ссылкой на источник канал утверждает, что происшествие случилось вечером 18 сентября на участке, где ходят только грузовые поезда, в девяти километрах от украинской границы. Железнодорожный механик заменил блок и на движение составов это никак не повлияло, уверяет SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Томске поймали школьника за попытку поджога

На перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2 в Советском районе города десятиклассник бросил бутылку с коктейлем Молотова в релейный шкаф, но попал в опору линии электропередачи (ЛЭП), которая находится примерно в полуметре, пишет Telegram-канал SHOT.

Прибывшие на место полицейские нашли на месте рюкзак, зажигалку, бутылку и емкость с бензином, а также нож.

«По горячим следам оперативниками был задержан ученик местной католической гимназии. В данный момент следователи выясняют мотивы подростка, предварительно, инструкции школьник получал от куратора с Украины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в публикации канала.

В ДНР погибли два человека

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки был зафиксирован 31 факт ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 50).

«Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Старомихайловке. Тяжелые ранения получил мужчина в Петровском районе Донецка. Повреждено жилое домостроение в Киевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры», — говорится в сводке СЦКК.

Помимо Донецка, под обстрелами оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватский район и Макеевка. На Донецком направлении ВСУ совершили 23 обстрела, на Горловском — шесть, на Ясиноватском — два. Всего за сутки было 104 единицы различных боеприпасов.

Накануне, 18 сентября, ВСУ нанесли несколько ударов по Донецку, в результате сильно пострадала администрация врио главы ДНР Дениса Пушилина. Сам он остался жив. По словам корреспондента РИА Новости, было зафиксировано минимум одно попадание в многоэтажное здание на улице Пушкина в Донецке. По данным Telegram-канала Mash, в результате удара пострадали минимум двое человек.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

В Мелитополе сработала ПВО

Как заявил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» из Запорожской области Владимир Рогов, утром 19 сентября над Мелитополем раздались два взрыва. По его словам, это работали системы ПВО, которые, предположительно, сбили украинские снаряды. Также он добавил, что ВСУ «нанесли ракетный удар по городу Молочанск». В результате было разрушено «здание бывшей администрации» и гаражи.

Читайте также:

Взорвавшийся дрон и поврежденная ЛЭП: как ВСУ атакуют РФ 18 сентября

Жертвы в ДНР и массовый налет дронов: как ВСУ атакуют РФ 17 сентября

Разрушение 400 квартир, удар по Токмаку: как ВСУ атакуют РФ 16 сентября

Дроны в Черном море и раненые в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 15 сентября

Крымский мост перекрыли из-за налета дронов: как ВСУ атакуют РФ 14 сентября