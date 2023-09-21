Дроны над Крымом и гибель гражданских: как ВСУ атакуют РФ 21 сентября Несколько регионов за сутки подверглись обстрелам, а жители Крыма жалуются на «самую массовую» атаку БПЛА

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти два десятка украинских дронов-камикадзе были сбиты во время атаки на Крым, которую местные жители назвали самой массированной за все время конфликта. Также БПЛА прилетали в Курскую, Белгородскую и Орловскую области. В Донецке и под Белгородом во время обстрелов погибли местные жители. В одном из районов Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за танковых атак. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

Под Шебекино погиб местный житель

За минувшие сутки ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрелов села Максимовка Шебекинского округа погиб один местный житель.

«К сожалению, один человек погиб: в момент прилета снаряда мужчина проезжал по трассе на автомобиле, от полученных ран он скончался на месте. Еще два человека пострадали. Мужчина, который также двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения живота и руки. Доставлен в больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Женщина с контузией головного мозга от госпитализации категорически отказалась», — сообщил Гладков.

Ранее белгородский губернатор отмечал, что один из пострадавших во время обстрелов Максимовки находится в реанимации.

Также, по словам Вячеслава Гладкова, в Максимовке повреждены два частных домовладения. В одном сильно повреждены крыша, стены, окна и забор. В другом выбито окно, а в стене находится осколок. Всего по данным чиновника, за сутки в селе было зафиксировано семь прилетов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По селу Середа Шебекинского округа за стуки было выпущено 12 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три артиллерийских снаряда, по селам Белянка и Муром — четыре и пять минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений там нет.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка был сброшен дрон-камикадзе, а в селе Таврово БПЛА сбили. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Климовое, где установлено восемь прилетов. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено 18 минометных снарядов, по селу Долгое — семь. В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли хутор Старый — зафиксировано 19 гранатометных выстрелов и четыре минометных снаряда. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Вячеслав Гладков.

В Грайворонском городском округе по селу Головчино выпущено 12 снарядов из РСЗО. В результате повреждения получили четыре домовладениях, легковой автомобиль и трактор, а также линия электропередачи. По окраине села Безымено выпущено 10 минометных снарядов, но там, по словам белгородского губернатора, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области ввели режим ЧС

Накануне, 20 сентября, в 18:00 режим ЧС власти ввели в Погарском районе Брянской области из-за танковых атак ВСУ. Там Усилены меры безопасности, пишет Telegram-канал SHOT.

Как сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок, ВСУ атаковали из танка Чаусовское сельское поселение. В результате «пострадало имущество юридических и физических лиц».

Накануне ВСУ пятью снарядами обстреляли из танка село Случовск в 1,1 км от границы с Украиной, а до этого — пункт автомобильного пропуска «Погар» в 800 метрах от границы. Пострадавших и разрушений не было.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Орловской области беспилотники атаковали нефтебазу

В ночь на 21 сентября на территории Орловской области «обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса». Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Как уточнил SHOT, дроны атаковали нефтебазу «Дружба». Инцидент произошел примерно в 01:35. Первый беспилотник упал и взорвался около резервуара с водой. Около 02:00 на территорию базы упал еще один БПЛА, но он не сдетонировал.

«Специалисты изъяли обломки аппаратов для дальнейшей экспертизы. Повреждений резервуаров и пострадавших нет», — говорится в сообщении канала.

Крым пережил «самую массовую» атаку дронов

Примерно в 00:30 по московскому времени военкоры сообщили, что ВСУ массово пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников.

«О звуках работы ПВО сообщают жители Евпатории, Джанкоя, Балаклавы, Севастополя, Саки, Новофедоровки и других городов. По словам местных, это самая массовая атака беспилотников за все время», — сообщал Telegram-канал Baza.

Об этом же ночью писал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»: «Этой ночью происходит самая крупная атака БПЛА на Крым. [По состоянию на 01:23 21 сентября] она продолжается больше часа по разным населенным пунктам. Атака идет волнами».

По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 сентября средствами ПВО «уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА». Помимо этого, в ведомстве отчитались о том, что по одному беспилотнику было сбито в Курской, Белгородской и Орловской областях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Донецке под обстрелами погибла женщина

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 33).

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском, Буденновском и Киевском районах Донецка. Повреждены восемь жилых домостроений в Киевском, Кировском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сводке СЦКК.

Помимо Донецка и Горловки под обстрел попала Макеевка. На Донецком направлении ВСУ совершили 10 обстрелов, на Горловском — 16. Всего по региону было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.

Читайте также:

Пожар на складе горючего и отравленная вода: как ВСУ атакуют РФ 20 сентября

Погибшие в ДНР и диверсия в глубоком тылу: как ВСУ атакуют РФ 19 сентября

Взорвавшийся дрон и поврежденная ЛЭП: как ВСУ атакуют РФ 18 сентября

Жертвы в ДНР и массовый налет дронов: как ВСУ атакуют РФ 17 сентября

Разрушение 400 квартир, удар по Токмаку: как ВСУ атакуют РФ 16 сентября