Почти два десятка украинских дронов-камикадзе были сбиты во время атаки на Крым, которую местные жители назвали самой массированной за все время конфликта. Также БПЛА прилетали в Курскую, Белгородскую и Орловскую области. В Донецке и под Белгородом во время обстрелов погибли местные жители. В одном из районов Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за танковых атак. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.
Под Шебекино погиб местный житель
За минувшие сутки ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрелов села Максимовка Шебекинского округа погиб один местный житель.
«К сожалению, один человек погиб: в момент прилета снаряда мужчина проезжал по трассе на автомобиле, от полученных ран он скончался на месте. Еще два человека пострадали. Мужчина, который также двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения живота и руки. Доставлен в больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Женщина с контузией головного мозга от госпитализации категорически отказалась», — сообщил Гладков.
Ранее белгородский губернатор отмечал, что один из пострадавших во время обстрелов Максимовки находится в реанимации.
Также, по словам Вячеслава Гладкова, в Максимовке повреждены два частных домовладения. В одном сильно повреждены крыша, стены, окна и забор. В другом выбито окно, а в стене находится осколок. Всего по данным чиновника, за сутки в селе было зафиксировано семь прилетов.
По селу Середа Шебекинского округа за стуки было выпущено 12 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — три артиллерийских снаряда, по селам Белянка и Муром — четыре и пять минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений там нет.
В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка был сброшен дрон-камикадзе, а в селе Таврово БПЛА сбили. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Климовое, где установлено восемь прилетов. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено 18 минометных снарядов, по селу Долгое — семь. В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли хутор Старый — зафиксировано 19 гранатометных выстрелов и четыре минометных снаряда. Во всех этих случаях обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Вячеслав Гладков.
В Грайворонском городском округе по селу Головчино выпущено 12 снарядов из РСЗО. В результате повреждения получили четыре домовладениях, легковой автомобиль и трактор, а также линия электропередачи. По окраине села Безымено выпущено 10 минометных снарядов, но там, по словам белгородского губернатора, пострадавших и разрушений нет.
В Брянской области ввели режим ЧС
Накануне, 20 сентября, в 18:00 режим ЧС власти ввели в Погарском районе Брянской области из-за танковых атак ВСУ. Там Усилены меры безопасности, пишет Telegram-канал SHOT.
Как сообщил глава районной администрации Сергей Цыганок, ВСУ атаковали из танка Чаусовское сельское поселение. В результате «пострадало имущество юридических и физических лиц».
Накануне ВСУ пятью снарядами обстреляли из танка село Случовск в 1,1 км от границы с Украиной, а до этого — пункт автомобильного пропуска «Погар» в 800 метрах от границы. Пострадавших и разрушений не было.
В Орловской области беспилотники атаковали нефтебазу
В ночь на 21 сентября на территории Орловской области «обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса». Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. По его словам, повреждений и пострадавших нет.
Как уточнил SHOT, дроны атаковали нефтебазу «Дружба». Инцидент произошел примерно в 01:35. Первый беспилотник упал и взорвался около резервуара с водой. Около 02:00 на территорию базы упал еще один БПЛА, но он не сдетонировал.
«Специалисты изъяли обломки аппаратов для дальнейшей экспертизы. Повреждений резервуаров и пострадавших нет», — говорится в сообщении канала.
Крым пережил «самую массовую» атаку дронов
Примерно в 00:30 по московскому времени военкоры сообщили, что ВСУ массово пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников.
«О звуках работы ПВО сообщают жители Евпатории, Джанкоя, Балаклавы, Севастополя, Саки, Новофедоровки и других городов. По словам местных, это самая массовая атака беспилотников за все время», — сообщал Telegram-канал Baza.
Об этом же ночью писал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ»: «Этой ночью происходит самая крупная атака БПЛА на Крым. [По состоянию на 01:23 21 сентября] она продолжается больше часа по разным населенным пунктам. Атака идет волнами».
По данным Минобороны РФ, в ночь с 20 на 21 сентября средствами ПВО «уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА». Помимо этого, в ведомстве отчитались о том, что по одному беспилотнику было сбито в Курской, Белгородской и Орловской областях.
В Донецке под обстрелами погибла женщина
В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 33).
«Поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском, Буденновском и Киевском районах Донецка. Повреждены восемь жилых домостроений в Киевском, Кировском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сводке СЦКК.
Помимо Донецка и Горловки под обстрел попала Макеевка. На Донецком направлении ВСУ совершили 10 обстрелов, на Горловском — 16. Всего по региону было выпущено 103 единицы различных боеприпасов.
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