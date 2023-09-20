Пожар на складе горючего и отравленная вода: как ВСУ атакуют РФ 20 сентября За сутки обстрелам подверглись несколько регионов, в Сочи загорелся резервуар с соляркой, а в Барнауле местный житель хотел отравить мобилизованных

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

В Херсонской области и ДНР в результате обстрелов погибли мирные жители, несколько человек ранены. Над Орловской и Белгородской областями сбили беспилотники, а в Сочи дрон, предположительно, врезался в резервуар с нефтепродуктами, после чего там начался пожар. В Брянской области танк обстрелял пограничный пункт пропуска. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

В Сочи загорелось хранилище ГСМ

Крупный пожар возник в Сочи. Там, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров.

По данным Telegram-канала Mash, резервуар с топливом недалеко от аэропорта в Адлере загорелся около 05:15. Перед этим местные жители слышали звук взрыва, затем над городом поднялся «огромный столб дыма». Возгорание вскоре было ликвидировано.

Как сообщил Telegram-канал Baza, причиной пожара стала атака беспилотника: «По предварительным данным, дрон-камикадзе врезался в резервуар с дизельным топливом. Сейчас пожар уже ликвидирован. На месте работают сотрудники Следственного комитета и спецслужб». Также канал утверждает, что перед взрывом был слышен характерный звук БПЛА.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» обнародовал видео атаки. В Минобороны РФ этот инцидент не комментировали.

Белгородскую область атаковали беспилотники

Накануне, 19 сентября, около 23:45 ПВО сбили БПЛА самолетного типа, заявили в Минобороны РФ. До этого, в 21:44, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к городу Шебекино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Впоследствии он уточнил, что БПЛА сбили в поселке Батрацкая Дача Шебекинского городского округа. Также по одному беспилотнику было сбито в селах Ближнее, Новая Деревня и Пушкарное, а также поселке Майский Белгородского района. По словам Гладкова, «обошлось без последствий».

Также, по словам белгородского губернатора, за последние сутки в Шебекинском округе ВСУ обстреляли из артиллерии село Нижнее Березово-Второе. Там было зафиксировано три прилета, пострадавших нет, повреждено одно домовладение и два легковых автомобиля.

По селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по поселку Красное — пять, по хутору Панков — четыре, по селу Середа — три, по селам Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка — по два минометных снаряда. Также в Белянке ВСУ сбросили с беспилотника четыре осколочных боеприпаса. Во всех этих населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений, утверждает Гладков.

В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селам Красный Хутор и Журавлевка — четыре и пять соответственно. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Долгое — там зафиксировано 23 прилета. В селе Вериговка упал и взорвался дрон-камикадзе. В Краснояружском районе между селами Теребрено и Староселье упали пять артиллерийских снарядов. По окраине села Теребрено было зафиксировано два прилета. Везде обошлось без последствий.

Фото: t.me/vvgladkov

В Брянской области обстреляли пункт пропуска

По данным Telegram-канала SHOT, 19 сентября около 23:00 ВСУ обстреляли из танка пункт автомобильного пропуска (МАПП) «Погар» в Брянской области. Он находится примерно в 800 метрах от границы с Украиной.

«[Украинский] танк, предположительно Т-80, выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет», — говорится в публикации.

Губернатор региона Александр Богомаз и Минобороны этот инцидент не комментировали.

В Орловской области сбили беспилотник

По данным Минобороны РФ, 19 сентября около 22:30 ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Орловской области.

Губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что «минувшим вечером <...> были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата». По его словам, повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет.

В ДНР погиб один человек, еще пять получили ранения

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 33 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 31).

«Поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке. Повреждены 17 жилых домостроений в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Еленовке, а также два объекта гражданской инфраструктуры», — говорится в сводке СЦКК.

Помимо Донецка под обстрелами оказались районы семи населенных пунктов региона: Горловка, Зайцево, Гольмовский и Макеевка. На Донецком направлении ВСУ совершили 29 обстрелов, на Горловском — четыре. Всего по ДНР за сутки было выпущено 90 единиц различных боеприпасов.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В Херсонской области погиб пенсионер

Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, накануне в результате обстрелов ВСУ несколько человек в регионе получили ранения, один погиб.

«В результате массированного обстрела в селе Каиры убит 84-летний мужчина, девять человек ранены. В Новой Каховке ранен один мирный житель», — сказано в Telegram-канале чиновника.

В Алтайском крае «сочувствующий ВСУ» подозревается в отравлении воды

Как сообщает ФСБ, 42-летний житель Барнаула отравил воду для мобилизованных военнослужащих. По данным ТАСС, он действовал по указанию «украинских кураторов». Его задержали и завели уголовное дело о покушении на теракт и государственную измену. Подозреваемый находится в СИЗО.

«[Задержанный] вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — говорится в сообщении ФСБ.

В спецслужбе утверждают, что весь процесс он снял на видео, которое затем отправил «кураторам». При этом никто из мобилизованных не пострадал — они не успели выпить отравленную воду.

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