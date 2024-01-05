Старый Новый год – праздничное завершение январских каникул Рассказываем все, что нужно знать о старом Новом годе

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Старый Новый год

Новый год в России и СНГ отмечают с особой торжественностью. За праздником следует целая неделя выходных. А неофициальное завершение зимних каникул приходится аж на середину января. Рубежом между отдыхом и работой становится старый Новый год. Пусть это название и остается на слуху, далеко не все осознают суть праздника. Поэтому обращаемся к истории возникновения старого Нового года, а также делимся традициями и поверьями этого дня.

Какого числа отмечают старый Новый год

Старый Новый год является непереходным праздником: за ним закреплено конкретное число. Торжество приходится на ночь с 13 на 14 января. К слову, эта традиция распространена далеко за пределами постсоветского пространства. Старый Новый год также празднуют в Сербии, Румынии, Македонии, Греции, некоторых регионах Швейцарии и других странах.

Старый Новый год: история праздника

История старого Нового года в России берет отсчет в начале XX века. А если точнее — 14 февраля 1918 года. В этот день большевики выпустили декрет, согласно которому СССР отказался от юлианского календаря в пользу григорианского, принятого в большинстве стран Запада.

Разница между старым и новым стилями составляет 13 дней. Таким образом, привычный Новый год, еще с петровских времен отмечаемый 1 января, сместился на 13-е число. Однако граждане Советов продолжили чествовать праздник по юлианскому календарю. Это и способствовало появлению старого Нового года, который также называют Новым годом по старому стилю.

Примечательно, что православная церковь отказалась от перехода на григорианский календарь. Именно поэтому в некоторых странах, включая постсоветское пространство, Рождество по-прежнему отмечают 7 января, а не в конце декабря, как на Западе.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости История праздника старый Новый год

Суть старого Нового года сегодня

Говоря об истории старого Нового года, непременно стоит обратиться к народным поверьям. 14 января начинались хозяйственные работы, а вместе с ними — и новый сельскохозяйственный год. На эту дату выпадает Васильев день, или День памяти Василия Великого.

Святой, особо почитаемый в народе, считается покровителем земледельцев и — как ни странно — свиней. При жизни он работал не покладая рук, в том числе в саду. Так что и сегодня Василия Великого просят об укреплении духа, твердости намерений и успехах в трудах. В Васильев день проводился обряд посевания — посыпания горниц или красных углов домов зерном. Считалось, что так можно привлечь плодородие и удачу.

Сегодня суть старого Нового года медленно забывается. Праздник не входит в число официальных и, если выпадает на будни, не является выходным. Для многих он является лишь завершением январских каникул. После него выносят елки, убирают до следующего года праздничные украшения. Однако за старым Новым годом до сих пор закреплены определенные традиции. О них мы и поговорим далее.

Традиции старого Нового года

Согласно традициям празднования старого Нового года в России, 14 января устраиваются семейные застолья. Во многом этот день похож на привычный нам Новый год. Накануне старого Нового года стоит приготовить сытные блюда (в особенности из свинины — опять-таки в связи с Васильевым днем). Можно вручить близким и друзьям подарки, переодеться в праздничный наряд, загадать желание и отправиться на ночные гуляния. А о том, как загадывать желания так, чтобы они точно сбылись, читайте в нашей статье.

Ночь с 13 на 14 января считается лучшим временем для гадания. Поэтому в старый Новый год принято заниматься ворожбой — на воске, бумаге, воде, ноже, а с относительно недавнего времени — на телефоне и телевизоре.

Традиции старого Нового года в России

С гаданиями связана одна из наиболее необычных традиций празднования старого Нового года — приготовление вареников с «сюрпризами». Накануне торжества лепятся вареники с различными начинками: от сладких до белковых и даже несъедобных (например, в некоторые вареники кладут кольца — предвестие скорого брака). По тому, какая начинка попалась члену семьи, можно судить, что ждет его в наступившем году. Вот некоторые примеры «толкования начинок»:

вишня — к удаче;

грецкий орех — к здоровью;

грибы — к долголетию;

капуста — к финансовой прибыли;

курага — к счастью;

мясо — к благополучию и благосостоянию;

творог — к встрече новых людей;

фасоль — к пополнению в семье.

Этот обряд существует не только в России, но и в других странах. Например, его до сих пор практикуют в Румынии. Только там вместо вареников используются пироги.

В некоторых странах существуют традиции, согласно которым старый Новый год нужно встречать на широкую ногу. Так, жители Черногории, называющие праздник «правильным Новым годом», торжественно сжигают бадняк — дубовое полно, символизирующее все беды и проблемы прошлого.

В Сербии устраивают народные гуляния, сопровождающиеся фейерверками. В Македонии проводят карнавал: местные жители облачаются в костюмы и маски мифологических героев, чтобы спугнуть чертовщину и привлечь удачу.

Приметы на старый Новый год

Мало какой праздник со временем не обрастает приметами. Вот и с серединой января связано не одно поверье. Упомянем самые распространенные из них:

Если в праздничный вечер накормить и напоить животных, весь последующий год для них выдастся сытым.

Пряники в форме зверей помогут отогнать от домашнего скота болезни и другие напасти.

Если повесить на ель денежные купюры, в наступившем году можно ждать материального достатка.

Сжигание старой одежды привлечет в жизнь благополучие и освободит место для нового.

Одежда, по случайности надетая наизнанку, предвещает удачу.

Если первым человеком, вошедшим в дом, оказался мужчина-семьянин, то можно рассчитывать на богатый урожай; если женщина — стоит готовиться к беде.

Южный ветер сулит жаркое продолжительное лето.

Иней на деревьях — хороший знак для пасечников: можно ждать богатый урожай меда.

Снег выпадает к затяжной зиме и поздней весне.

Чем больше на небе звезд, тем богаче будет урожай ягод летом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Суть старого Нового года

Теперь вы знакомы с историей старого Нового года, традициями праздника и связанными с ним поверьями. Этот день — хороший повод лишний раз встретиться с любимыми людьми, чтобы побаловать их вниманием и подарками.

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