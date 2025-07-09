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09 июля 2025 в 14:25

Хорнера внезапно уволили из Red Bull спустя 20 лет работы

Кристиан Хорнер Кристиан Хорнер Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя Red Bull в «Формуле-1», сообщает F1News. 51-летний специалист занимал эту должность с момента основания команды в 2005 году.

За время его работы Red Bull завоевал шесть титулов в Кубке конструкторов и восемь чемпионских титулов для своих пилотов. При этом контракт Хорнера подразумевал, что он будет возглавлять команду до 2030 года.

Ранее протест команды Red Bull на действия пилота Mersedes Джорджа Расселла на гонке Гран-при «Формулы-1» Канады отклонен. Расселл победил в Гран-при Канады, второе место занял гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Осенью 2024-го российский автогонщик Никита Мазепин сообщил, что не собирается возвращаться в «Формулу-1». По словам спортсмена, в 25 лет он решил ставить перед собой цели, которые не связаны «со скоростью и трофеями».

Россиянин выступал в «Формуле-1» в 2021 году за команду «Хаас», но перед началом следующего сезона его внесли в санкционный список Евросоюза. Поводом стало его родство с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным.

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