Бойцы СВО протестуют против крупного бренда косметики из-за помощи Киеву В Москве идет акция против бренда Zielinski & Rozen из-за возможной помощи ВСУ

Бойцы СВО устроили акцию, направленную против израильского косметического бренда Zielinski & Rozen, в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Сигнал». По данным журналистов, производитель поддерживает Вооруженные силы Украины.

Сообщается, что участники акции призывают правоохранительные органы проверить компанию, в частности на вывод средств из России. После начала конфликта Zielinski & Rozen не останавливал свою деятельность на Украине и продолжает осуществлять поставки через Эстонию. По данным украинских ресурсов, предприятие перечисляет Киеву военный налог и отгружает часть продукции украинским военным.

Между тем стало известно, что призыв РПЦ запретить празднование дня Ивана Купалы и ввести за это уголовную ответственность не встретил понимания у бойцов диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Представители ДШРГ подчеркнули, что среди военнослужащих все чаще встречаются именно «язычники».

В феврале сообщалось, что косметику популярного американского бренда МАС призвали запретить в России. В его лозунге рассмотрели нарушение закона о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).