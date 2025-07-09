Власти Ростова-на-Дону столкнулись с «туалетным коллапсом» Власти Ростова-на-Дону пообещали решить проблему с доступом к городским туалетам

Жители Ростова-на-Дону пожаловались администрации города на проблему с доступом к общественным туалетам из-за перебоев связи, сообщает Telegram-канал «Подъем». Власти пообещали решить проблему, отметив, что ищут альтернативные способы оплаты за посещение уборных комнат.

По словам местных жителей, модульные туалеты на городской набережной часто оказываются недоступны, поскольку электронные платежи из-за перебоев мобильной связи попросту не проходят. Многие шутят, что скоро им придется гулять по центру в подгузниках.

В мэрии Ростова сообщили, что ищут выход из положения. По данным департамента ЖКХ, всего в городе работает семь модульных туалетов.

В настоящее время прорабатывается вопрос оснащения туалетов альтернативными способами подключения к сети Интернет либо иные способы оплаты, — пояснили в администрации.

Некоторые жители предложили временно ввести оплату наличными, однако официального решения по этому вопросу пока не принято. Власти отмечают, что работают над скорейшим устранением неудобств для горожан и гостей города.

В Ростовской области регулярно отключают мобильную связь в связи с атаками БПЛА. Один из таких эпизодов произошел 4 июня, когда на сбой в работе оператора МТС пожаловались две сотни россиян. 61% жалоб поступили от жителей региона.