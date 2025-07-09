Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 14:20

Власти Ростова-на-Дону столкнулись с «туалетным коллапсом»

Власти Ростова-на-Дону пообещали решить проблему с доступом к городским туалетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Ростова-на-Дону пожаловались администрации города на проблему с доступом к общественным туалетам из-за перебоев связи, сообщает Telegram-канал «Подъем». Власти пообещали решить проблему, отметив, что ищут альтернативные способы оплаты за посещение уборных комнат.

По словам местных жителей, модульные туалеты на городской набережной часто оказываются недоступны, поскольку электронные платежи из-за перебоев мобильной связи попросту не проходят. Многие шутят, что скоро им придется гулять по центру в подгузниках.

В мэрии Ростова сообщили, что ищут выход из положения. По данным департамента ЖКХ, всего в городе работает семь модульных туалетов.

В настоящее время прорабатывается вопрос оснащения туалетов альтернативными способами подключения к сети Интернет либо иные способы оплаты, — пояснили в администрации.

Некоторые жители предложили временно ввести оплату наличными, однако официального решения по этому вопросу пока не принято. Власти отмечают, что работают над скорейшим устранением неудобств для горожан и гостей города.

В Ростовской области регулярно отключают мобильную связь в связи с атаками БПЛА. Один из таких эпизодов произошел 4 июня, когда на сбой в работе оператора МТС пожаловались две сотни россиян. 61% жалоб поступили от жителей региона.

Ростов-на-Дону
Ростовская область
туалеты
перебои
мобильная связь
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
В Вологде решили снести памятник Сталину и вернуть за него деньги
Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов
Воронежского чиновника задержали через день после увольнения
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.