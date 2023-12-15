Как загадать желание на Новый год, чтобы оно точно сбылось Рассказываем про тонкости и нюансы загадывания желаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как загадать желание на Новый год

В новогодний вечер хочется верить в чудеса. Кажется, будто под звуки курантов Вселенная готова ответить на любую просьбу. Уже определились с тем, что попросить на Новый год? Рассказываем, как загадать праздничное желание так, чтобы оно точно сбылось.

Какие желания загадывают на Новый год

Говоря о том, как правильно загадать желание на Новый год, стоит сразу уточнить: не существует одного «единственно верного» способа. Кто-то прислушивается к советам астрологов и эзотериков, кто-то повторяет ритуалы, ставшие традицией в его семье. Однако существует ряд распространенных рекомендаций по выбору и формулировке желаний.

Итак, какие желания загадывают на Новый год? В торжественную ночь принято посылать во Вселенную только позитивные запросы. Любые негативные помыслы, пожелания зла и несчастья в итоге обернутся против самого желающего. Так что первое требование к праздничному желанию — это добрый посыл.

Считается, что загаданные на Новый год желания сбываются, если желать «для себя» и «про себя». Не стоит просить Вселенную исправить или изменить другого человека. Просьбы вроде «пусть они меня заметят», «пусть она вступит со мной в отношения» и подобные, то есть требующие от других людей конкретных действий, обречены на провал. При этом можно желать близким людям здоровья, а окружающим — мира во всем мире, это не возбраняется.

Итак, говоря о том, какое желание можно загадать под Новый год, резюмируем: желание не должно нести зло или манипулировать другими людьми. Искренне попросите здоровья, счастья, благополучия для окружающих. А желая для себя, стоит помнить, что воплощение задуманного в жизнь зависит в первую очередь от вас самих.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно загадать желание на Новый год

Сколько желаний загадывают на Новый год

Еще один часто задаваемый вопрос — сколько желаний загадывают на Новый год? Точного ответа на него не существует: зависит от выбранного вами ритуала. Следуя наиболее распространенному мнению, стоит загадать одно сокровенное желание. Оно должно быть точно и лаконично сформулировано.

Но как выбрать, какое желание загадать на Новый год? Ведь зачастую хочется пожелать благ как окружающим, так и себе. Некоторые эзотерики рекомендуют формулировать «сдвоенное» желание. Оно включает как индивидуальный материальный запрос (например, улучшение благосостояния), так и общий добрый посыл (счастье и гармония в жизни окружающих).

Наконец, существуют ритуалы, согласно которым можно загадывать вплоть до 12 желаний. Один из них напоминает гадание. Накануне боя курантов стоит разрезать лист бумаги на маленькие кусочки и на каждом написать по желанию. После этого листики надо спрятать под подушку. Утром не глядя достаньте первый попавшийся листок. Написанное на нем желание — ваш приоритет. Оно обязательно исполнится, если приложить соответствующие усилия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Загаданные на Новый год желания сбываются

Как правильно загадать желание на Новый год

Мы уже дали несколько рекомендаций касательно того, как правильно загадать желание на Новый год. Их стоит дополнить советами, касающимися формулировки желаний. В конце концов верно подобранные слова — половина дела. Итак, загадывая желание:

используйте конкретные формулировки (вместо «хочу больше зарабатывать» скажите «мой заработок стал выше в три раза»);

стройте предложения в настоящем времени, без глагола «хочу» (вместо «хочу быть окруженной людьми» — «я общительная, у меня много близких друзей»);

избегайте частицы «не» (вместо «я не переживаю по пустякам» — «я уверена в себе и окружающем мире»).

Есть поверье, что загаданные на Новый год желания сбываются, если их визуализировать. Поэтому самый простой способ отправить запрос во Вселенную — это, не используя никаких подручных средств, сосредоточиться на своих потребностях, отчетливо представить желаемое вплоть до мелочей и мысленно проговорить желание, как только раздастся первый удар курантов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Какие желания загадывают на Новый год

Ритуалы загадывания желаний в Новый год

Иногда загадывание желания сопровождается полноценным ритуалом. Самый распространенный из них — это сжечь написанное желание и выпить шампанское с пеплом. При себе нужно иметь салфетку или листочек бумаги, ручку, зажигалку и бокал с напитком (чаще всего используется шампанское, но при желании его можно заменить другим, в том числе безалкогольным напитком). С первым ударом курантов напишите желание на листке (стоит использовать емкую точную формулировку), сожгите его над бокалом и выпейте напиток с пеплом. Иногда салфетку не сжигают, а просто съедают, запивая шампанским, — тут уже по усмотрению каждого.

Еще один новогодний ритуал — это загадывание желания на свече. Вам понадобятся восковая свечка, фломастер и бумага. Сделайте на свече семь равноотстоящих друг от друга отметин (можно фломастером, можно ножиком, сделав маленькие зарубки). Напишите на листке бумаги заветное желание. Подожгите свечу и думайте о мечте, пока свеча не догорит до первой отметки. После этого стоит погасить пламя (не задувайте его, лучше используйте ложку). Повторяйте ритуал в течение следующих шести дней. В последний день сожгите на догорающей свече бумажку, на которой написано желание.

Все еще думаете, как загадать желание на Новый год? Для следующего ритуала вам хватит подручных средств, а именно — ручки, листка бумаги и бутылки из-под шампанского или вина. Напишите на листочке желание, сверните его в трубочку и поместите в пустую бутылку. Дуньте в бутылку и закройте ее. Храните сосуд с запиской в укромном месте, пока мечта не сбудется.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сколько желаний загадывают на Новый год

Для другого простого обряда достаточно разжиться бенгальскими огнями — неизменным атрибутом праздника. Как только куранты начнут бить, зажгите бенгальский огонь и, пока он не догорит, мысленно повторяйте заветное желание. Как и бутылку с запиской, сгоревшую палочку стоит хранить до исполнения мечты.

Еще один ритуал, призванный привлечь в дом благополучие, связан с распространенной приметой о посуде, бьющейся на счастье. После курантов домочадцы и гости выходят на улицу, прихватив с собой ненужные бокалы, тарелки или отслуживший сервиз. Затем, повторяя: «Разбивая все плохое, даю место хорошему», они бросают посуду на асфальт или другую твердую поверхность. (После проведения обряда стоит убрать за собой.)

Некоторые новогодние ритуалы напоминают гадания. В их числе — обряд с еловой лапкой. Накануне Нового года отрежьте веточку ели и прошепчите в нее заветную мечту (лучше делайте это в уединении). Затем поставьте ветку в вазу с водой неподалеку от своей кровати. Три дня спустя посчитайте, сколько иголок осыпалось с лапки. Четное число символизирует скорое исполнение мечты. Нечетное — свидетельствует о том, что желание воплотится в жизнь чуть позже.

Неважно, загадывают ли желание на Новый год ваши друзья и близкие. Если вам хочется чуда и волшебства, почему бы не порадовать себя безобидным обрядом? Главное — помните, что человек сам отвечает за собственное счастье. Рассчитывайте в первую очередь на самого себя и идите к цели. Тогда вы испытаете не только радость, но и оправданную гордость.

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