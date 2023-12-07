Новый год на море: куда поехать на зимние каникулы Рассказываем, где можно провести новогодние каникулы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда поехать на море на Новый год

С наступлением зимы приходят не только холода, но и тоска по яркому солнцу и пляжам. Если вы тоже соскучились по морю, подумайте над тем, чтобы встретить Новый год под пальмой. Рассказываем, какие заграничные курорты порадуют белым песком и нежными волнами.

Куда поехать на Новый год на море без визы

Оформление визы — вовсе не обязательное условие, чтобы отметить Новый год — 2024 за границей. В некоторых странах для россиян действует безвизовый въезд. В их числе — Куба. Все коронавирусные ограничения там сняты, так что тесты и предварительная вакцинация не понадобятся.

Куба радует приятной погодой: средняя дневная температура составляет +26 градусов, море прогревается до +25 градусов. Разве что стоит учесть, что по вечерам воздух становится прохладным, а на атлантическом побережье возможны дожди. Впрочем, это не омрачает туристический отдых. Поездка на Кубу — это отличная возможность порыбачить, освоить яхтинг, попробовать местную кухню и посетить достопримечательности.

Тем, кто скучает по морю и думает, куда поехать на Новый год, стоит рассмотреть такой вариант, как Доминикана. Праздничная ночь здесь не обходится без вечеринок, торжественных ужинов и фейерверков. Вместе с белоснежными пляжами и теплой водой вы получите отели all inclusive и радушный прием.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Новый год — 2024 на море

Погода в Доминикане располагает к отдыху у моря. Днем воздух прогревается до +29 градусов, а море — до +27. Так что, если вы планируете проводить дни, загорая на белом песке и плескаясь в теплой воде, Доминикана — самое подходящее решение. Особенно учитывая то, что россиянам не требуется виза, а все коронавирусные ограничения сняты.

Еще один вариант для тех, кто хочет встретить Новый год на море, — это Вьетнам. Погодные условия варьируются от курорта к курорту. Так, в Муйне и Фантьете температура воздуха в среднем достигает целых +30 градусов. А вот в Нячанге прохладнее: +24–28 градусов и бывают дожди. Так что, если планируете понежиться на солнышке, отправляйтесь на юг страны.

Сами вьетнамцы отмечают местный Новый год — Тет нгуен дан — в феврале. Но это не значит, что январь приходит во Вьетнам незамеченным. Специально для туристов на пляжах и в отелях проводятся тематические вечеринки, устраиваются шоу фейерверков. Так что, если вы решаете, куда поехать на море на Новый год, не оформляя визу, рассмотрите и этот вариант.

Куда поехать на Новый год — 2024 за границу: шумно, ярко и без визы

Все еще думаете, куда поехать на море на Новый год? Не забывайте про такое популярное туристическое направление, как Мальдивы. Это оптимальное решение для тех, кто предпочитает отдых у воды. Мальдивы порадуют туристов ярким солнцем и чистым безоблачным небом. Температура воздуха поднимается до +30 градусов, а воды — до +28. А наравне с плаванием и солнечными ваннами посетителей ждут:

дайвинг;

поездки на водных лыжах;

морские экскурсии;

рыбалка;

кормление скатов;

сноркелинг.

Сами мальдивцы не отмечают западный Новый год. Однако ради туристов в отелях появляются нарядные елки и аниматоры в тематических костюмах. По вечерам устраиваются праздничные ужины, на стол подаются морепродукты и фрукты. Наконец, весомый плюс Мальдив — возможность въезда без визы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Новый год — 2024 за границей

Разве можно говорить о том, куда поехать на море на Новый год, не упомянув Таиланд? Ближе к концу декабря в королевстве повсеместно звучит русская речь: это направление очень популярно среди российских туристов. В частности, благодаря возможности приехать в королевство без визы. Так что, если хотите провести праздник в окружении соотечественников, Таиланд — лучший вариант. Чаще всего туристы проводят отпуск в Бангкоке, Паттайе, Краби, на Пхукете и Самуе.

Погода в Таиланде располагает к плаванию и отдыху: воздух нагревается выше +30 градусов, море — до +28. Новый год на местных курортах отмечают шумно. Города, острова и провинции заполняются туристами. На пляжах возводят открытые сцены для музыкантов и танцовщиц. На побережье устраиваются шоу фейерверков, а ночные клубы работают до утра. Главное, что нужно учесть перед поездкой в Таиланд, — это рост цен. Бронировать билеты и отели стоит как можно раньше.

Новый год под пальмой: самые популярные зарубежные пляжи

Говоря о том, куда поехать за границу на Новый год — 2024, нельзя не упомянуть Египет. Это направление не первый год привлекает российских туристов. И неспроста! Египет может предложить посетителям теплое Красное море, песчаные бухты, экскурсию к чуду света — пирамиде Хеопса, а также возможность получить отдых all inclusive по приемлемой цене. Главные курорты Египта:

Шарм-эш-Шейх;

Хургада.

Зимой на севере страны достаточно прохладно, а вот на юге воздух прогревается до +26 градусов и выше. Такая погода создает комфортные условия для того, чтобы встретить Новый год на море. Но взять с собой теплую одежду все же стоит: по вечерам даже на юге становится прохладно и ветрено.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Новый год под пальмой

Зима в Египте, когда жара и духота спадают, — это подходящее время для исследования пустынь и посещения достопримечательностей. Празднование Нового года в Египте, а точнее, в его туристических зонах, тоже проводится на широкую ногу. В отелях устраиваются гала-ужины, а витрины магазинов украшаются праздничной атрибутикой. Так что Египет — это хорошее решение для тех, кто хочет встретить Новый год — 2024 на море.

Еще одно популярное направление для тех, кто рассчитывает отпраздновать Новый год за границей, — это Бали, Индонезия. 30-дневная виза оформляется прямо по прибытии на остров. Несмотря на дожди, погода на Бали благоприятная. Температура воздуха поднимается до +31 градуса, а воды — до +28 градусов.

Бали пользуется популярностью не только среди серферов и любителей понежиться в море. Для туристов имеются многочисленные экскурсии по рисовым террасам и термальным источникам. Стоит также посетить Убуд — город со старинной архитектурой, считающийся культурным центром Бали.

Отдых на острове имеет только один минус: за последние годы цены на туры ощутимо выросли. А в отелях, где проходят новогодние вечеринки, зачастую приходится доплачивать за алкоголь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Куда поехать за границу на Новый год — 2024

Экзотика и пальмы в гирляндах: встречаем Новый год — 2024 за границей

Решая, куда поехать за границу на Новый год — 2024, рассмотрите такой вариант, как Гоа, Индия. Коронавирусные ограничения там сняты, а визу можно оформить онлайн. Еще один плюс индийского штата — разнообразие досуга. На юге можно спокойно понежиться на пляже, а на севере — насладиться ночной жизнью в клубах. Погода в Индии также располагает к прогулкам и плаванию. Дневная температура воздуха составляет +30 градусов, а вода прогревается до +28 градусов.

Если вы планируете отметить Новый год — 2024 на море с особым размахом, Гоа — отличный вариант. Ближе к празднику на храмах и пальмах зажигается иллюминация, а в торжественную ночь туристов ждет фейерверк над морем. Однако стоит учесть, что к концу декабря стоимость жилья в Индии существенно поднимается. Бронировать места нужно заранее.

Теперь вы знаете, где отметить Новый год, если вы соскучились по песку, пальмам и морю. А о том, где еще можно встретить 2024 год, читайте в наших статьях про российские и зарубежные курорты.

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