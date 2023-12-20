Где живет Дед Мороз, как написать ему письмо и когда у него день рождения Узнаем, как написать письмо Деду Морозу в 2023 году, когда у него день рождения и можно ли приехать к нему в гости в Великий Устюг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где живет Дед Мороз

В ближайшие две недели в семьях, где есть дети, во всех разговорах о Новом годе будут так или иначе упоминать главного персонажа зимних праздников — Деда Мороза. Считается, что дети верят в этого волшебника примерно до восьми лет, пишут ему письма с просьбами о подарках и хорошо себя ведут, чтобы загаданное непременно оказалось под елкой в праздничную ночь. Сегодня мы расскажем, как написать письмо Деду Морозу, можно ли приехать к нему в гости, а также вспомним, откуда появился Дед Мороз и в какой день он празднует день рождения.

Когда и откуда появился образ Деда Мороза

Прототипом современного Деда Мороза считаются сразу несколько религиозных персонажей — языческих и христианских. Так, из славянских верований свои черты современному Деду Морозу подарил Дед Трескун. Это был жестокий дух холода, которому приносили жертвы, упрашивая его пощадить зимой и не приходить летом.

Другим прообразом Деда Мороза можно считать святого Николая Мирликийского, который жил в конце III века в Ликии, на территории современной Турции. Считалось, что Никола Угодник не только творит чудеса, но и тайком ходит по домам ночью и оставляет монеты для бедняков.

В XIX веке в России произошло слияние не только этих образов, но и «закрепление» за Дедом Морозом функции кудесника, который готовит детям подарки на Рождество и оставляет их под елкой. В ХХ веке Дед Мороз сначала был запрещен вместе со всеми религиозными символами, а с 1936 года при активном участии властей стал ассоциироваться с Новым годом, праздником, которым в СССР стремились заменить православное Рождество. У зимнего волшебника даже появилась помощница — внучка Снегурочка, персонаж, аналога которому нет ни в одной другой мировой культуре, кроме восточно-славянской.

Также примерно к этому времени сформировался и традиционный облик Деда Мороза: высокого крепкого старика с длинной седой бородой и седыми бровями. Одет волшебник в долгополую шубу красного или синего цвета, а в руках у него витой белый или серебряный посох и мешок с гостинцами для детей. Транспортным средством для русского Деда Мороза служат сани с упряжкой из трех белых коней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Где живет Дед Мороз в Великом Устюге

Где живет Дед Мороз в России и когда у него день рождения

Несмотря на множество легенд, которыми окутан образ Деда Мороза, доподлинно не известно, сколько ему лет. Но, очевидно, многие дети хотели поздравить старика с днем рождения, поэтому решено было назначить соответствующую дату.

Впрочем, к решению этой задачи подошли комплексно. Так, в 1997 году предприниматель из Вологодской области Владимир Кодомкин решил продвигать идею популяризации образа русского Деда Мороза в России. Идея получила поддержку и одобрение властей, и спустя год был готов проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза».

Инициативный предприниматель на территории принадлежащей ему туристической базы построил деревянный дом для зимнего волшебника и с 1999 года стал устраивать здесь в январские праздники представления для детей, главным героем которых выступал Дед Мороз. Для того чтобы главный волшебник страны соблюдал законодательство, было учреждено АО «Дед Мороз», которое существует по сей день.

Проект стал популярным, и в 2000 году под вотчину Деда Мороза была отдана вся турбаза. Проект стал невероятно популярным: за первые три года его существования количество туристов, посещавших древний русский город, выросло в 16 раз и в 2002 году составило 32 тыс. человек. Сегодня, зная, где живет Дед Мороз, каждый может приехать к нему в гости.

Чтобы удержать внимание публики и расширить временные рамки различных поводов для снежных увеселений, было решено включить в череду праздников день рождения Деда Мороза. В 2005 году датой было выбрано 18 ноября — считается, что именно в этот день на земли близ Великого Устюга и реки Сухоны, на которой стоит город, приходят первые настоящие морозы.

Как отправить письмо туда, где живет Дед Мороз: полезная информация для детей

Точный адрес в Великом Устюге, где живет Дед Мороз, можно узнать на сайте волшебника в сети Интернет. Теперь ребятишкам не надо писать письма волшебному дедушке и отдавать их родителям — можно самостоятельно сделать надпись на почтовом конверте и отнести его в ближайший почтовый ящик. Так, на отправлении должна быть указана следующая информация: 162390, Великий Устюг, Деду Морозу. И это письмо точно дойдет до адресата — ежегодно в почтовое отделение, расположенное на Советском проспекте в Великом Устюге, приходит почти полмиллиона детских писем.

Стоит отметить, что данное почтовое отделение вовсе не рядовое. Чтобы все сообщения от детишек были получены вовремя, их сортируют и просматривают помощники Деда Мороза, это делается для того, чтобы можно было своевременно отправить ответы. Кроме того, в этом отделении проходят экскурсии, где малышам рассказывают о том, как работает волшебная зимняя почта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Адрес, где живет Дед Мороз

Как приехать в гости к Деду Морозу

Интересно, что сегодня каждый малыш вместе с родителями может приехать туда, где живет Дед Мороз, чтобы посмотреть на быт главного волшебника страны. Приобрести экскурсию можно на официальном сайте резиденции в Великом Устюге.

Добраться до резиденции Деда Мороза можно на личном автомобиле, поездом, самолетом или на автобусе. Однако забронировать проживание в гостинице рядом с усадьбой зимнего волшебника лучше заранее, поскольку в период зимних каникул здесь высокий сезон — многие родители стараются привезти сюда детишек, чтобы они смогли побывать в сказочной атмосфере.

Во время экскурсии Снегурочка показывает гостям комнаты, которые есть в тереме Деда Мороза:

кабинет, где находится внушительная библиотека;

обсерваторию, где Дед Мороз в свободное от поздравлений время наблюдает за звездами;

комнату для хранения подарков;

гардероб, где хранятся шубы, шапки и посохи зимнего волшебника;

спальню с резной кроватью и пуховыми перинами, где Дед Мороз отдыхает от суматохи праздников.

Заметим, что у внучки Деда Мороза имеется личная усадьба в Костроме, однако на время новогодних праздников она всегда приезжает в Великий Устюг, чтобы помочь кудеснику управиться со всеми хлопотами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru День рождения Деда Мороза

На территории усадьбы дети и взрослые могут посетить Сказочную тропу, увидеть избушку Лесовика, развлечься на поляне молодецких забав, увидеть зимнюю кузницу и музей-ледник, посетить зимний сад и полюбоваться ледяными скульптурами, покататься на волшебной печи Емели. А после долгих прогулок на свежем воздухе выпить чая на целебных травах в Лесной аптеке.

Кстати, во время визита в Великий Устюг можно написать открытки для друзей и близких, попросить Деда Мороза оставить на них свой автограф и отправить их адресатам. Получатели писем будут рады новогоднему привету со специальным почтовым штемпелем из резиденции зимнего кудесника. Также в сувенирной лавке, расположенной поблизости, можно купить памятный подарок из Великого Устюга и привезти его домой или также отправить почтой друзьям.

Если визит в Великий Устюг спланировать не удалось, то можно вместе с детьми отправиться в другие усадьбы Деда Мороза:

в московскую резиденцию, расположенную в Государственном музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино»;

в имение в деревне Шуваловке под Санкт-Петербургом;

в один из городов Урала — здесь Дед Мороз встречает гостей каждый год в разных городах;

в казанскую вотчину, где детишек встречает Кыш Бабай — татарский Дед Мороз;

в Кемеровской области увидеть Деда Мороза можно в музее-заповеднике «Томская Писаница».

В любом из имений Деда Мороза малышей ждут катания на санках, театральные представления, хороводы вокруг елки и, конечно, новогодние подарки.

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