В чем встречать Новый год — 2024, чтобы привлечь счастье и благополучие Рассказываем, как заслужить расположение Зеленого Деревянного Дракона

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как утверждает восточный календарь, этой зимой в свои права вступает Зеленый Деревянный Дракон. Мифологический змей, ассоциирующийся с императорской властью, требует торжественного приема. Считается, что тем, кто достойно встретит покровителя года, будет сопутствовать успех. Рассказываем, как и в чем встречать Новый год, чтобы заслужить расположение Дракона.

В каких цветах встречать Новый год — 2024

Первым делом ответим на вопрос, в каких цветах встречать Новый год. Присматривая предметы декора, одежду и аксессуары, выбирайте цвета:

зеленый;

красный;

золотистый.

Это наиболее предпочтительные цвета одежды и декора в новый год Дракона. Особенно хорошо будут смотреться насыщенные глубокие оттенки: бордовый и винный вместо алого, изумрудный вместо салатового. Такая благородная гамма не только выглядит роскошно, но и создаст атмосферу уюта. Особенно если украсить помещение свечами и гирляндами цвета «шампань».

Если говорить о том, в каких цветах встречать Новый год не рекомендуется, то в первую очередь стоит избегать белого. В восточных странах он символизирует траур и уж точно не вяжется с праздничным настроением. Стоит также отказаться от синего и холодного розового.

Спорным остается желтый цвет. В Китае он долгое время считался привилегией императоров. Надев чисто желтое одеяние, вы рискуете раздосадовать императорского змея. Однако ситуация легко поправима: достаточно отказаться от бледного матового желтого и отдать предпочтение насыщенному, тяготеющему к золотистому цвету, блестящей ткани.

Теперь вы знаете, в каком цвете встречать Новый год. Далее поговорим о том, как можно сочетать и стилизовать понравившиеся цвета, не покупая новые предметы гардероба.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать цвет одежды в год Дракона

Год Дракона символизирует роскошь и достаток, так что и одежда на Новый год должна быть подходящая. Астрологи советуют провести празднество в солидном наряде, соответствующем духу торжества. Если говорить о том, в каких цветах встречать этот Новый год, то здесь правила те же, что и при оформлении жилья. Главные цвета вечера — зеленый, красный и золотистый.

Любимые цвета Дракона отлично сочетаются между собой. Решая, в чем встречать Новый год, рассмотрите такие сочетания, как изумрудно-бордовый и винный, бордовый и болотный, золотой и глубокий красный. Темные благородные цвета дополняют друг друга и при этом не выглядят вызывающе яркими. В результате у вас получится элегантный образ, который мало того что будет стильно смотреться, так еще и привлечет удачу.

Тем, кто предпочитает минимализм и сдержанность, не стоит расстраиваться. Перечисленные цвета можно использовать в качестве акцента. Все они прекрасно сочетаются с черным. Например, если вам нравится золотистый, достаточно добавить к черному костюму или платью золотые часы, запонки, колье или серьги — и стильный образ готов. Альтернативой базовому черному цвету станет серый.

Выбирая, в каком цвете встречать новый 2024 год, в первую очередь ориентируйтесь на собственные предпочтения. Лучший способ провести праздник — это отметить его с комфортом и удовольствием. Любимые вещи — бордовое худи, золотые часы, даже красные носки с вязаным узором — все, что приносит вам радость, будет уместным.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Бархат, пайетки, массивные украшения : в чем встречать Новый год — 2024

Мы разобрались с тем, в каком цвете встречать Новый год. Но есть другой, столь же важный вопрос: в чем именно встречать год Дракона? Покровитель грядущего года ассоциируется с роскошью, достатком, благосостоянием. Поэтому и стилисты, и астрологи в один голос советуют: временно забудьте о минимализме, лучше подберите броский запоминающийся наряд.

Впрочем, не торопитесь доставать коктейльное платье или дорогой костюм. Если вам по душе более расслабленная обстановка, встретить Новый год можно в свитере и любимых брюках. Главное, хорошо выстирать и выгладить вещи, чтобы образ получился опрятным и свежим. По возможности стоит отдать предпочтение качественным тканям. Растянувшуюся кофту из шерсти лучше оставить на другой день.

Теперь поговорим о том, в чем встречать Новый год по советам стилистов. Для мужчин оптимальным решением станут черный или серый костюм, а также рубашка винного или темно-зеленого цветов. Для создания более сдержанного образа можно ограничиться галстуком, например, бордового цвета. Не стоит забывать про аксессуары — золотые или с позолотой. Дополните костюм запонками, булавкой для галстука, часами. Подойдет даже золотое обручальное кольцо. Более неформальной альтернативой костюму станут серые или черные джинсы и худи актуального фасона.

Девушки могут смело экспериментировать с тканями и текстурами. В новогоднюю ночь будут уместны:

атлас, бархат, шелк и другие материалы высокого качества;

одежда с приталенным силуэтом, разрезами и вырезами;

стразы и пайетки;

массивные украшения.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Главное правило стильного образа — не перестараться с акцентами. Например, обшитое пайетками платье с воздушной юбкой прекрасно обойдется без украшений. А вот бордовый или болотный костюм-двойку фасона оверсайз можно дополнить крупными серьгами или колье.

Интересным новогодним аксессуаром станет клатч. Можно выбрать как базовую черную модель, так и более яркий вариант — например, обшитый пайетками, имитирующими броню. Еще одно украшение, вернувшееся в моду, это тюлевые перчатки. Они станут элегантным и нежным дополнением образа.

Наконец, подбирая наряд на Новый год, стоит помнить про маникюр. Зимой 2023–2024 года в тренды вернулись:

френч и его многочисленные вариации;

втирка с эффектом «металлик»;

текстура фольги;

стразы;

металлическая инкрустация;

объемные элементы из моделирующего геля.

Что касается длины и формы, то стилисты разрешают экспериментировать. Квадрат, миндаль, стилет — выбирайте удобный для вас вариант. Сочетания цветов тоже могут быть самыми необычными. Наравне с однотонным покрытием в моде остаются дизайны с акцентом на одном или нескольких ногтях. Яркий, привлекающий внимание нейл-арт — это достойное дополнение стильного образа. А подробнее о том, какой дизайн актуален этой зимой, читайте в нашей статье.

Теперь вы знаете, в чем встречать Новый год — 2024. Не так важно, верите ли вы в приметы и удачу. Украсив дом и подобрав соответствующий наряд, вы создадите праздничное настроение для себя и окружающих. А значит, торжественная ночь точно пройдет на ура.

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