Названы страны, в которые петербуржцы могут отправиться на Рождество Лукьянчук: петербуржцы могут отправиться в Грецию или Эфиопию на Рождество

Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

Жители Санкт-Петербурга могут отправиться в Грецию или Эфиопию, чтобы отметить Рождество, рассказал «МК в Питере» автор трэвел-проекта «Направления» Дмитрий Лукьянчук. По словам эксперта, раньше российские туристы выбирали Европу для отдыха на новогодние праздники, однако сейчас есть затруднения с получением визы для поездки, поэтому стоит рассмотреть другие направления.

Как сообщил Лукьянчук, среди россиян популярностью пользовались Вена и Таллин, которые превращались в сказку на три недели. Но теперь стоит обратить внимание на Афины, где всегда хорошие погодные условия. В Греции Рождество, как правило, отмечают походом в гости и игрой в карты.

Не менее интересным направлением для петербуржцев станет Эфиопия, уточняет трэвел-эксперт. В северной части страны можно увидеть храм, в котором, по преданию, находится ковчег Завета, также туристы смогут увидеть каменные церкви.

Курорт Мишлифен в Северной Африке может подойти любителям покататься на лыжах, добавил Лукьянчук. По его словам, курорт располагается на высоте 2100 метров и его называют «марокканским Аспеном». Больше всего снега там выпадает в январе. Для тех, кто хочет встретить Рождество в тепле, подойдет Австралия, жители страны отмечают этот праздник с размахом, повсюду звучат песни, а по улицам ходят духовые оркестры.

Ранее стало известно, что самым популярным городом для рождественского туризма в России стала Москва: 22% гостиниц забронировано именно там. Далее следуют Санкт-Петербург (13,5%) и Сочи (9%). Из зарубежных городов предпочитают Стамбул, там проведут праздники 9% туристов. В число лидеров также попали Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Воронеж и Мурманск. Кроме того, пять процентов отметят праздник в Бангкоке, четыре — на Пхукете.