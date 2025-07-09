Москва находится в контакте с Баку по ситуации с арестованными россиянами

Москва находится в контакте с Баку по ситуации с арестованными россиянами

Москва поддерживает контакт с Баку по ситуации с арестованными в Азербайджане российскими журналистами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в интересах обеих стран решать любые вопросы дипломатическим путем, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов, — сказала она.

Ранее медиагруппа «Россия сегодня» выразила обеспокоенность в связи с задержанием руководства азербайджанского филиала агентства Sputnik в Баку. Среди задержанных оказались главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Факт задержания подтвердили в МВД республики.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, власти России регулярно контактируют с коллегами из Азербайджана, чтобы отстоять интересы соотечественников. По его словам, все делается с использованием возможностей, которые предусмотрены законом и дипломатической практикой.