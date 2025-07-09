Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 14:26

Москва находится в контакте с Баку по ситуации с арестованными россиянами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва поддерживает контакт с Баку по ситуации с арестованными в Азербайджане российскими журналистами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в интересах обеих стран решать любые вопросы дипломатическим путем, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы поддерживаем контакты с азербайджанской стороной на этот счет, в том числе по линии правоохранительных органов. И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов, — сказала она.

Ранее медиагруппа «Россия сегодня» выразила обеспокоенность в связи с задержанием руководства азербайджанского филиала агентства Sputnik в Баку. Среди задержанных оказались главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Факт задержания подтвердили в МВД республики.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, власти России регулярно контактируют с коллегами из Азербайджана, чтобы отстоять интересы соотечественников. По его словам, все делается с использованием возможностей, которые предусмотрены законом и дипломатической практикой.

Азербайджан
Россия
журналисты
Мария Захарова
МИД РФ
дипломатия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.