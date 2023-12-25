В Белоруссии раскрыли причины низкого урожая в 2023 году В Министерстве сельского хозяйства Белоруссии связали низкий урожай с погодой

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главной причиной низкого урожая в Белоруссии в 2023 году стали погодные условия, заявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Там подчеркнули, что за год осадков выпало на 300% больше нормы, а весной наблюдались пониженные температуры воздуха. Также с мая по июнь долгое время не было дождей, пишет EADaily.

Экстремальные погодно-климатические условия, сложившиеся в нынешнем году, в частности повышенное выпадение осадков и пониженные температуры воздуха и почвы в весенний период, а также длительное отсутствие осадков в мае — июне, отразились на урожайности, — отметили в министерстве.

С января по ноябрь 2023 года было намолочено зерна весом 7574,7 тысяч т, собрано 898,3 тысяч т масла семян рапса и 1175,9 тысяч т картофеля. При этом овощей было собрано 93,2% в сравнении с прошлым годом, плодов и ягод — 96,5%, а льноволокна — 78,2%. Уточняется, что объемы производства картофеля и плодоовощной продукции смогут обеспечить потребности внутреннего рынка.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее сообщил, что выручка от экспорта сельскохозяйственной продукции в России достигла $43 млрд. Патрушев отметил, что эти показатели растут, хотя многие западные страны пытаются помешать осуществлению внешней торговли.