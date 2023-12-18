Картофель подорожает как яйца? Что будет с ценами на «народные» продукты Экономист Лебединская: картофель может подорожать на 10–12% к середине января

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Минимальная продуктовая корзина на одного человека в России за год выросла в цене на 5,3%, до 5,8 тыс. рублей. Впрочем, это средний показатель. В крупных городах или в удаленных регионах корзина дороже. Во сколько обходится сейчас выживание в России и какие продукты сильно подорожают в ближайшие месяцы, расскажет NEWS.ru.

Как подорожал минимальный продуктовый набор

Минимальная месячная корзина продуктов на одного человека в России в ноябре 2023 года подорожала на 5,3% по сравнению с ноябрем 2022 года и составила 5,8 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3%. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5803,4 рубля», — говорится в сообщении.

В этой корзине учтены 33 вида продуктов, и среди прочего в набор вошли мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.

В Руспродсоюзе также пояснили, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составит 6992,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 6455,6 рубля. Дороже всего продукты стоят на Чукотке —- 15 184,6 рубля, и в Магаданской области — 10 380,9 рубля. Дешевле всего — в Белгородской области (4783,9 рубля) и Мордовии (4795,2 рубля).

В Калининградской области минимальная продуктовая корзина в среднем стоит 6607,4 рубля, в Краснодарском крае — 5965,3 рубля, в Красноярском — 6703,2 рубля, а в Татарстане — 4980,5 рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как подорожал новогодний стол

Новогодний стол в этом году подорожает по сравнению со столом в прошлом в среднем на 10%. Как отмечал в разговоре с NEWS.ru гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, сильнее всего сейчас растут в цене товары, на которые обычно делают минимальную наценку. К примеру, куры и макароны в ноябре за год подорожали на 10–15%, а свинина, картофель и мука — на 10%. В результате семьи, которые всегда покупают такие продукты, ощутят подорожание сильнее других.

Те же слои населения, которые предпочитают более дорогое мясо, например говядину, а также овощи и фрукты, увидят менее существенный рост цен — в пределах 10%. Это связано с тем, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию и опасаются завозить на рынок дорогостоящие продукты, говорит Федяков.

Какие продукты вырастут в цене до Нового года

Преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова в беседе с NEWS.ru отмечает: мясная продукция еще будет дорожать из-за роста цен на комбикорма и ветеринарные препараты. «Так что нарезки и другие нескоропортящиеся мясные изделия лучше купить уже сейчас», — говорит она.

Также эксперт обратила внимание на алкоголь, который должен подорожать после Нового года из-за роста лицензионных сборов. Однако производители могут начать поднимать цены раньше, пользуясь предпраздничным ажиотажем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие продукты дешевеют перед Новым годом

В то же время есть товары, цены на которые, напротив, могут снизиться. К примеру, если брать тот же алкоголь, то директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз обращал внимание, что как минимум на шампанское перед праздником часто бывают акции.

Кроме того, в середине ноября на 25% снизились оптовые цены на красную икру. Ее стали больше производить, так как вырос вылов лососевых. В связи с этим эксперты, опрошенные NEWS.ru, прогнозировали снижение цен в рознице: меньше всего, в пределах 10%, — в Москве, больше всего, на 15%, — в регионах. И очень вероятно, что икра уже стала дешевле — время проверить это в магазинах.

Какие продукты подорожают в 2024 году

Шоколад

До конца января горький шоколад (в котором содержится от 70% какао) в России подорожает на 25–30%. А к началу весны, если мировые цены на какао-сырье останутся на таких же высоких отметках, — на 40% от текущих уровней, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его же прогнозу, молочный шоколад, в котором меньше какао и больше дешевеющего сахара, к весне может подорожать на 20%.

Плугов объясняет: только в ноябре средние мировые цены на какао-бобы выросли еще на 11%. Кроме того, растет стоимость какао-масла, какао-пасты и какао-порошка, то есть всех тех ингредиентов, которые используются при производстве шоколада, шоколадных конфет, батончиков и т. п. За год цены на какао-сырье выросли на 30–35% в долларах, а в рублевом выражении — более чем в два раза, уточнил Плугов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фрукты

Если раньше яблоки, груши и сливы везли в Россию из Центральной Азии, то сейчас часть продукции начинает поступать из Африки и Латинской Америки, говорит в беседе с NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. А удлинение цепочки поставок закономерно приводит к повышению цены. Поэтому уже в ближайший месяц яблоки и другие фрукты могут подорожать на 7–8%, и их подорожание будет ощущаться сильнее, чем у овощей, из-за более высокой базовой цены.

Овощи

Овощи закрытого грунта (сюда входят помидоры, огурцы, перец, баклажаны и зелень) тоже могут подорожать на 7–8% до середины января, говорит Лебединская. Картофель и вовсе может вырасти в цене на 10–12%. Эксперт отмечает, что на декабрь, январь и часть февраля приходятся самые маленькие урожаи овощей в теплицах. А уменьшение предложения на рынке ведет к повышению цен.

Гречка

Как отмечает Плугов, цены на гречку сейчас находятся на минимальных ценовых уровнях. Стоимость крупы в рознице на 22,4% меньше, чем в декабре 2022 года, и на 22,6% меньше, чем в декабре 2021-го. Оптовые цены за год снизились на 24,9%, а за два года — на 44%. Но дело в том, что в условиях подорожания других продуктов потребительский спрос будет смещаться на то, что сейчас продается по низким ценам. Поэтому, вероятно, уже в августе, когда должен сократиться урожай гречихи из-за сокращения посевных площадей, крупа начнет дорожать. И через год можно будет увидеть подорожание на 30–40%. Напомним, что на 40% за год ранее подорожали яйца.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами в целом

Как отмечает Лебединская, инфляция из-за издержек производителей так или иначе будет прорываться на прилавок. И если цены на одни товары будут стараться сдерживать, то цены на другие будут поднимать, чтобы компенсировать потери.

«Сейчас приняли меры по ограничению роста цен на яйца и кур, но проблема роста себестоимости так и не решена. Часть затрат на производство российской продукции — валютная (в долларах и евро из-за необходимости заказывать необходимые компоненты и оборудование за рубежом. — NEWS.ru). И пока аграрии зависят от генетического материала и технологий, кормовых добавок, премиксов», — заключает аналитик.

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