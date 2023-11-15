Как вырастут тарифы ЖКХ в 2024-м: что будет с ценами на свет, газ и воду Экономист Лебединская: рост тарифов на ЖКУ приведет к сокращению их потребления

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Еще недавно Минэкономики прогнозировало: рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не превысит 9,8% в следующем июле. Но уже сейчас появляются менее оптимистичные прогнозы. NEWS.ru расскажет, как и в каких регионах может подорожать «коммуналка» и кого коснутся повышенные тарифы.

Как уже подорожали коммунальные услуги

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России с 2013 года индексируются раз в год — 1 июля. И за все последние годы было только два исключения. Первое — в 2019 году, когда из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% тарифы были повышены в январе на 1,7% и на 2,4% в июле. А второе — в 2022 году: сначала платежи за коммуналку подняли 1 июля на 4%, а потом, уже внепланово, 1 декабря — на величину до 9%. РИА Новости тогда сообщало, что последнее повышение подняло средний ежемесячный платеж семьи из трех человек на 324 рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внеплановый рост тарифов Минэкономразвития объяснило тем, что опережающая индексация нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен власти отказались повышать тарифы с 1 июля 2023 года, поэтому в этом году цифры в платежках должны были меняться только исходя из объемов потребляемых в квартире ресурсов. А затем россиянам обещали более медленный рост тарифов: с 1 июля 2024 года он должен был составить 6,3%. Но потом стало очевидно, что инфляция идет более высокими темпами, поэтому в Минэкономики спрогнозировали более высокий рост тарифов.

Чего ждали в Минэкономики

В сентябре министерство выпустило прогноз социально-экономического развития России на 2024–2026 годы. В нем оно указало, что со следующего года тарифы на ЖКУ вырастут в пределах 9,8%. А конкретно на электроэнергию —- на 8,9%. Традиционно рост тарифов должен произойти 1 июля.

Но и эти прогнозы не окончательны. 10 ноября правительство РФ утвердило другое распоряжение — об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы. Как пояснял ТАСС, со второго полугодия 2024 года индексация тарифов в каждом регионе будет своя (это обычная практика). И если, к примеру, в Хакасии или Чукотском автономном округе рост тарифов может составить 4–4,9%, что ниже обозначенного Минэкономики порога, то в Москве индекс составит 11%, в Подмосковье — 10,7%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, а в Ленинградской области — 10,2%. Есть и более высокие показатели: для Омской области установили индекс в 14%, а для Республики Северная Осетия — Алания — в 13,7%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом в отдельных районах и городах могут быть отклонения от индексов как в большую, так и в меньшую сторону. К примеру, для Республики Дагестан установлен индекс в 10,8%, но правительство допускает отклонение еще в 10,8%. А это значит, что в отдельных муниципалитетах плата может как не вырасти вовсе (если от индекса в 10,8% отнять эти 10,8%), так и подняться на 21,6% (складываем индекс в 10,8% с пределом отклонения еще в 10,8%). Похожие допущения есть для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Ямало-Ненецкого автономного округа — у них индексы фиксированные. Рост тарифов в пределах установленных кабмином индексов будет контролировать Федеральная антимонопольная служба.

Может ли рост тарифов в среднем по стране превысить 9,8%

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с NEWS.ru отмечает, что такая вероятность есть как раз за счет возможных отклонений от региональных индексов в отдельных муниципалитетах (о чем сказано выше). В результате рост коммунальных платежей действительно может повлиять на уровень жизни части населения, говорит Лебединская.

«Социально незащищенные слои населения получают субсидии, и их это коснется в меньшей степени. Но опасность того, что вырастет общее количество неплатежей, сохраняется. Так же, как и вероятность сокращения объемов индивидуального потребления коммунальных услуг в ущерб качеству жизни», — резюмирует эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что еще могут вырасти тарифы в 2024 году

Ранее NEWS.ru писал, что правительство обсуждает введение со следующего года новой системы тарификации света и конкретно эти платежки могут «потяжелеть» от новых цифр уже с января (а не с июля, когда индексируются тарифы).

Сейчас каждый регион повышает тарифы на электроэнергию для промышленности (выше экономически обоснованной стоимости) и для населения (ниже экономически обоснованной стоимости). Этот механизм называется перекрестным субсидированием. То есть бизнес субсидирует для населения часть оплаты за свет. Но правительство долгие годы стремится уменьшить объем перекрестного субсидирования, потому что бизнес переплачивает слишком большие суммы: в прошлом году его переплата составила 294 млрд рублей.

В результате правительство поручило ввести обязательный переход регионов на дифференциацию тарифов для населения при превышении пределов перекрестного субсидирования. И если от этих планов не откажутся, то уже с января основная часть потребления будет обеспечиваться по прежним тарифам, а то, что будет потребляться сверх, будет облагаться большей платой, ожидают эксперты. По их оценкам, у части населения с неэффективным потреблением (электроотоплением частных домов и теплыми полами) тарифы вырастут на 30%.

Сейчас по закону, если в квартире не установлен счетчик, размер платы за коммунальные услуги начисляется по нормативам потребления с применением повышающего коэффициента.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, конкретно в Москве в конце октября вышло постановление городского правительства, по которому в квартирах, где до сих пор не установлены счетчики воды, плата будет рассчитываться исходя из нормативного потребления, умноженного на повышающий коэффициент 3 (раньше был 1,5). В результате платить без счетчиков и по нормативам станет очень накладно.

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