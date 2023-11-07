Новые тарифы на свет в 2024 году: как подорожает электроэнергия в России Эксперт Семикашев: бизнес лоббирует повышение тарифов на свет для населения

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В России с января могут ввести новую систему тарифов на электроэнергию. Сейчас относительную дешевизну света для россиян компенсируют за счет повышенных тарифов для промышленников, но последние хотят немного изменить этот расклад. Вопрос в том, будут ли повышать тарифы для населения перед президентскими выборами или повышение социальной напряженности отложат до лучших времен. Ответы вместе с экспертами искал NEWS.ru.

Как уже повышали плату за свет

Тарифы за жилищно-коммунальные услуги в России с 2013 года индексируются раз в год — 1 июля. И за все последние годы было только два исключения. Первое — в 2019 году, когда из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% тарифы были повышены в январе на 1,7% и на 2,4% в июле. А второе — в 2022 году: сначала платежи за коммуналку подняли 1 июля на 4%, а потом, уже внепланово, 1 декабря — на величину до 9%. РИА «Новости» тогда сообщало, что последнее повышение подняло средний ежемесячный платеж семьи из трех человек на 324 рубля.

Внеплановый рост тарифов Минэкономразвития объяснило тем, что опережающая индексация нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен власти отказались повышать тарифы с 1 июля 2023 года, поэтому в этом году цифры в платежках должны были меняться только исходя из объемов потребляемых в квартире ресурсов. А затем россиянам обещали более медленный рост тарифов: с 1 июля 2024 года он должен был составить 6,3%. Но уже сейчас очевидно, что инфляция идет более высокими темпами, поэтому в Минэкономики спрогнозировали, что летом следующего года тарифы ЖКУ вырастут в пределах 9,8%. А конкретно на электроэнергию —- на 8,9%.

Но сейчас правительство обсуждает введение со следующего года новой системы тарификации за свет, и конкретно эти платежки могут «потяжелеть» от новых цифр уже с января.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как устроена система платежей за свет

Как объясняет NEWS.ru директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, каждый регион повышает тарифы на электроэнергию для промышленности (выше экономически обоснованной стоимости) и для населения (ниже экономически обоснованной стоимости). Этот механизм называется перекрестным субсидированием. То есть бизнес субсидирует для населения часть оплаты за свет.

В то же время заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Валерий Семикашев говорит NEWS.ru, что на самом деле тарифы для населения завышены даже сейчас, так как в них заложены инвестиции на неправильные решения по созданию новых объектов генерации, в том числе возобновляемых источников энергии. Семикашев добавляет, что в социальном государстве, о котором говорят российские чиновники, тарифы должны быть гораздо ниже, но бизнес напротив лоббирует их повышение для населения, чтобы снять с себя часть нагрузки. С ним спорит Сасим, который говорит, что формально тарифы для населения сейчас не включают затраты на новые проекты и подразумевают только поддержание существующих мощностей.

Как хотят изменить систему тарифов на электричество

Как пишет «Коммерсант», правительство долгие годы стремится уменьшить объем перекрестного субсидирования, но пока это сделать не выходит. В начале 2022 года максимальный объем субсидии увеличили до 241 млрд руб., а в 2023 году на фоне всплеска инфляции правительство в виде исключения разрешило регионам выйти за этот порог. В итоге в ряде областей тарифы для промышленников резко выросли, и бизнес в этом году доплатил за снижение тарифов населения рекордные 294 млрд руб.

ФАС хотела зафиксировать новый, более высокий уровень перекрестного субсидирования на 2024 год — на отметке в 291 млрд руб. Но правительство не согласилось и поручило ввести обязательный переход регионов на дифференциацию тарифов для населения при превышении предельных уровней субсидии, говорят источники газеты. И теперь, если от этих планов не откажутся, то уже с января тарифы на свет будут устанавливать в каждом регионе исходя из объемов потребляемой мощности конкретной квартирой или домом. Как ожидают Сергей Сасим и Валерий Семикашев, в результате основная часть потребления будет обеспечиваться по прежним тарифам, а то, что будет потребляться сверх, будет облагаться большей платой.

Регионы, кстати, получили право вводить дифференциацию тарифов для населения еще в конце 2021 года, но не спешат переходить на эту систему. По сути, пишет «Коммерсант», это реализует только Кемеровская область, которая затем трижды меняла объемы потребления энергии в сторону увеличения. Дифференциация тарифов также применяется в Крыму в Севастополе с 2014 года, а с октября 2023 года действует в Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР (но там все тарифы субсидируются из бюджета).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подорожает ли электроэнергия с января

Сасим считает, что, во-первых, меру могут отложить еще на год — все же повышать тарифы перед выборами президента, которые могут пройти 17 марта 2024 года, не самая лучшая идея. А во-вторых, меру достаточно легко обойти — власти регионов могут установить выгодный для населения тарифный коридор, и для людей ничего принципиально не изменится. В то же время эксперт допускает, что часть регионов могут начать исполнять поручение более ретиво, и тогда рост тарифов там будет заметным. Но в целом аналитик ждет, что регионы будут повышать тарифы только в рамках ожидаемых в июле 8,9%.

Семикашев тоже допускает, что власти могут отказаться от введения новой системы тарифов. Он поясняет: население потребляет совсем небольшой объем от всей генерируемой в стране электроэнергии — около 15%. А повышенные тарифы, вероятно, введут только для тех, кто будет потреблять энергию сверх определенного норматива — то есть еще для меньшего количества людей. В итоге власти больше потратят ресурсов на совещания и разработку техрегламентов для новой системы, чем получат денег. Тем не менее если меру все же введут, россияне, которые потребляют много энергии (например, живут в отдельном доме с неэффективным электрическим отоплением и теплыми полами), могут увидеть рост тарифа за свет на 30%.

В свою очередь доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила NEWS.ru о росте затрат ресурсоснабжающих организаций. И, по ее оценке, изменение тарифов на для населения в случае их дифференциации может с января составить от 5% до 10% в зависимости от региона.

Более радикальный прогноз в беседе с «360» дает председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он предположил, что подорожание могут привязать к уровню инфляции, которая может достигнуть в следующем году 17%. В результате эксперт допускает двукратное повышение тарифов, как это уже было в 2022-м. Он предполагает, что в первый раз тарифы поднимут на 8–11%, а во второй раз — еще на 6–8%.

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